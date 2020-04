Onsdagens Premier League-rykter

Liverpool-stopper jaktes av Premier League-rivaler.

Det er Daily Mail som skriver at Dejan Lovren skal være ønsket av både Tottenham og Arsenal. Kroaten har til sommeren kun ett år igjen av sin avtale med Liverpool og manager Jürgen Klopp kommer ikke til å stå i veien dersom Lovren ønsker å bytte klubb, skriver avisen. Lovren skal heller ikke være fremmed for å flytte til London hvor også Crystal Palace og West Ham viser interesse for 30-åringen.

Ikke alltid like troverdige Daily Star hevder at Arsenal og Tottenham også er på jakt etter en annen midtstopper. Avisen skriver nemlig at de to London-rivalene er interessert i City-stopper John Stones. De lyseblå fra Manchester kan også være åpne for å selge engelskmannen, men de vil trolig kreve nærmere 50 millioner pund for spilleren, ifølge avisen.

Aston Villa-stjerne Jack Grealish havnet nylig i trøbbel etter å ha dratt på fest og krasjet bilen sin bare timer etter at han oppfordret alle om å holde seg hjemme som følge av koronakrisen. Grealish har i flere uker blitt koblet til Manchester United, men i etterkant av ulykken har det blitt spekulert i at oppførselen til Grealish kan skremme bort United. Det mener imidlertid Manchester Evening News at det ikke gjør. Ole Gunnar Solskjær skal fortsatt være interessert i å signere midtbanespilleren.

Bayern München-keeper Manuel Neuer har nylig blitt koblet til Chelsea, men Sky i Tyskland mener målvakten ikke ser på London-klubben som noe alternativ.

Everton skal ha store planer for sommeren, skal vi tro nettstedet 90min.com. De hevder at Premier League-klubben planlegger å legge inn bud på både Real Madrid-profil Gareth Bale og hans landsmann Aaron Ramsey i Juventus.

Wolverhampton-spiss Raul Jimenez har imponert på topp for Premier League-laget og har nylig blitt koblet til klubber som Manchester United, Arsenal og Tottenham. Daily Star skriver imidlertid at Wolves ikke har noen planer om å kvitte seg med deres målscorer.

Tottenham blir stadig koblet til nye spillere, men det er usikkert hvor mye London-klubben vil handle til sommeren. Denne uken kuttet klubben 550 ansatte i lønn og styreformann Daniel Levy fortalte samtidig at han er forbløffet over de mange skriveriene om overganger, som om ingenting har skjedd med tanke på koronaviruset.