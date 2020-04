Onsdagens Premier League-rykter

Koronaepidemien kan gjøre at overganger blir utsatt.

Real Madrid utsetter sitt forsøk på å hente Kylian Mbappé, skriver spanske AS. Den spanske avisen skriver at at hovedstadsklubben vil vente til 2021 med å forsøke seg på PSG-stjernen som følge av koronaviruset.

Spanske Sport skriver på sin side at Liverpool er den siste klubben til å vise interesse for Lilles midtbanespiller Boubakary Soumare. Også Real Madrid, Manchester City, Chelsea og Newcastle skal være interessert i 21-åringen som har aldersbestemte landskamper for Frankrike.

Samtidig skriver Marca at Liverpool også skal være interessert i å signere Sevillas brasilianske forsvarsspiller Diego Carlos.

Milan har gjort et framstøt i et forsøk på å sikre seg Manchester Citys David Silva, skriver Corriere Dello Sport. 34-åringens kontrakt med City går ut etter sesongen.

Samme avis skriver at Milan er klare til å by 35 millioner pund for å sikre seg Arsenals midtbaneterrier Lucas Torreira.

Manchester United sliter med å finne en klubb som vil kjøpe Alexis Sanchez på permanent basis, mye som følge av at chileneren ikke skal være interessert i å gå ned i lønn, skriver Standard. Spissen, som er lånt ut til Inter, har to år igjen av kontrakten på Old Trafford.

Husker du Yannick Bolasie? 30-åringen returnerer til Everton denne sommeren, ifølge hans agent. Kantspilleren er på lån i Sporting Lisboa, men den portugisiske storklubben ønsker ikke å hente driblefanten på fast basis, skriver portugisiske Record.

Samtidig skriver Mirror at Everton følger med på situasjonen til... Everton Soares. Den brasilianske spissen har en utkjøpsklausul på ikke mindre enn 104 millioner pund.

Chelsea-fansen er velsignet med flere meget gode spillere i midtbaneleddet, men muligheten til å signere Juventus' Miralem Pjanic, en av klubbens store overgangsmål, kan være en mulighet som er for god til å si nei til, ifølge Standard.

Avisen viser til det italienske nettstedet Il Bianconero, som skriver at den regjerende mesteren i Serie A nå ikke ser på ideen om å selge bosnieren som utenkelig.

Kalidou Koulibaly har lenge vært koblet til Manchester United, men dette ryktet kan gjøre at United-fansen kanskje vil se en annen vei.

Standard viser nemlig til Mundo Deportivo, som skriver at den midtstopperen skal ha valgt sin neste klubb, og at Napoli-forsvareren er på vei til å signere en femårskontrakt med PSG.

Den spanske avisen skriver at de to klubbene i prinsippet er enige om en overgangssum på 75 millioner pund.