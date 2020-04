Onsdagens Premier League-rykter

N'Golo Kante skal være på ønsket på Santiago Bernabeu.

Chelseas franske midtbanespille N'Golo Kante er én av tre spillere Real Madrid har på ønskelisten før sommerens overgangsvindu, skriver spanske AS.

Inter vil spørre om Antoine Griezmann i retur om de skal slippe Lautaro Martinez til Barcelona, ifølge Marca.

Samme avis skriver at Barcelona vil forsøke å signere svenske Alexander Isak fra Real Sociedad om det ikke lykkes å få Martinez til Camp Nou.

Donny van de Beek har lenge blitt koblet til Manchester United, og nå har Ajax-spillerens agent uttalt seg, ifølge Voetball International. Han sier ifølge avisen at den 22 år gamle nederlenderen har tiltrukket seg interesse fra flere klubber.

Les også: RBK forlenger med Horneland

Mirror skriver at den argentinske klubben Independiente gjør det de kan for å hente Manchester Citys Sergio Aguero til klubben.

Den italienske landslagsspissen Lorenzo Insigne skal ifølge Calciomercato være iferd med å signere ny kontrakt med Napoli.

Erling Braut Haaland er fortsatt et hett navn i ryktespaltene, men nå skriver ESPN at interesserte klubber må vente en stund før de kan trigge nordmannens utkjøpsklausul i Borussia Dortmund.

ESPN viser til den tyske storavisen Bild, som skriver at Haaland kun vil være tilgjengelig for 75 millioner pund fra 2022.

Arsenal er ifølge Corriere dello Sport, gjengitt av Football London, Sport kun ett steg unna Atletico Madrids Thomas Partey. London-klubben skal ha lagt inn et bud på 50 millioner euro for midtbanespilleren til Diego Simeone.

Les også: Familiearv, Wembley-rekken og en fatal bilulykke: Dette er historien om Marcos Alonso

Husker du Victor Wanyama? Den tidligere Spurs-spilleren gikk nylig til MLS-klubben Montreal Impact, men kenyaneren har fortsatt en drøm om å returnere til en spesifikk europeisk klubb.

Midtbanespilleren drømmer nemlig om å returnere til Celtic, klubben han spilte for før han gikk til Southampton i 2013.

- De må la deg vokse og oppnå det du ønsker. Men jeg vil gjerne spille for Celtic igjen før jeg legger opp. Jeg har noe uoppgjort der. Jeg elsker den klubben, sier Wanyama ifølge ESPN.

Valencias Ferran Torres skal være mannen Borussia Dortmund ønsker som erstatter om Jadon Sacnho forlater klubben, og ESPN melder nå at BVB har lagt inn et bud på 35 millioner pund for spanjolen.

20-åringen har sju mål og seks målgivende pasninger denne sesongen, og skal ha en utkjøpsklausul på 87 millioner pund.