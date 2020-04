Onsdagens Premier League-rykter

Maurizio Sarri tok med seg Jorginho fra Napoli til Chelsea. Nå vil han hente midtbanespilleren igjen, hevder italienske medier.

Spekulasjonene rundt Timo Werner og en overgang til Premier League har ikke akkurat avtatt etter at The Mirror i dag kunne melde at tyskeren tar engelskkurs. Leipzig-spissen har den siste tiden blitt koblet til Liverpool, men også Chelsea skal være interessert.

Italienske Calciomercato hevder Maurizio Sarri er interessert i en ny gjenforering med Jorginho. Juve-treneren tok midtbanespilleren med seg fra Napoli til Chelsea og nå vurderer han altså å hente ham til Juventus også. Nettstedet melder samtidig at Chelsea ønsker å forlenge kontrakten til den italienske landslagsspilleren.

Ekspertene har spådd flere byttehandler enn vanlig denne sommeren, som følge av koronaviruset. Ifølge Daily Mail kan en av dem bli Luka Jovic mot Fabian Ruiz. Real Madrid er nemlig interessert i Napolis Ruiz og skal være interessert i å tilby Jovic for å senke prisen, som er antatt å være 70 millioner pund.

Les også: Rashford: - Han hjalp meg å overleve under Mourinho

Loris Karius kan komme til å returnere til Liverpool tidligere enn planlagt, fra låneoppholdet i Besiktas. Keeperen skal ifølge London Evening Standard ha klaget inn den tyrkiske klubben til FIFA, etter at flere månedslønner har uteblitt.

Tottenham vil se på mulighetene for å signere West Ham-stopper Issa Diop og Wolves angriper Raul Jimenez i sommer, skriver Football365. Nettstedet mener Spurs til sammen må ut med 96,9 millioner pund for duoen.

The Athletic hevder Manchester City er interessert i Brightons midtstopper Ben White. 22-åringen har denne sesongen vært lånt ut til Leeds og nytt stor tillit under Marcelo Bielsa. White har vært på banen i samtlige 3330 minutter i Championship denne sesongen.

Les også: Lukaku med sjokkerende koronaavsløring

Spekulasjonene rundt Steve Bruce sin fremtid i Newcastle har for alvor skutt fart, etter det ble kjent at et oppkjøp av klubben nærmer seg. Tidligere Newcastle-spiller Warren Barton sier ifølge The Express at han tror Bruce får sparken og at klubben henter inn Mauricio Pochettino som erstatter.

I en Q&A på Twitter innrømmer Cesc Fabregas at han er interessert i en dag å spille i amerikanske MLS. Den tidligere Arsenal- og Chelsea-spilleren har kontrakt med Monaco fram til sommerne 2022.