Onsdagens Premier League-rykter

Meldes om hard kamp for signaturen til Willian.

Den brasilianske Chelsea-profilen Willian kan forlate London-klubben gratis når kontrakten hans går ut til sommeren. Det ser tilsynelatende ut til at han ikke trenger å flytte særlig langt skulle han ha planer om å bli værende i Premier League. The Telegraph melder nemlig at både Tottenham og Arsenal kjemper hardt for å sikre seg brasilianeren.

The Telegraph melder samtidig at både Arsenal og Tottenham trolig ligger an til et rolig overgangsvindu i sommer. Avisen hevder at klubbene vil måtte selge spillere før de kjøper.

Manchester City har fått øynene opp for Ajax-talentet Sontje Hansen, skriver Goal. 18-åringen er sett på som ett av de større unge talentene i klubben fra Amsterdam og det ventes at City ikke vil være de eneste som har lyst til å sikre seg Hansen. 18-åringen har allerede gjort seg bemerket på aldersbestemte nivå og vant blant annet gullstøvelen i U17-VM i fjor sommer.

Daily Mail skriver at Newcastle er interessert i å hente Xherdan Shaqiri fra Liverpool. Avisen hevder at den sveitsiske landslagsspilleren blir sett på som et svært viktig overgangsmål for klubben i sommer. Shaqiri har tre år igjen av sin avtale med Liverpool, men det hevdes at klubben fra Merseyside ikke vil stå i veien dersom Shaqiri ønsker å forlate Anfield og et passende tilbud skulle dukke opp.

Chelsea blir koblet til Atalantas venstreback Robin Gosens. Nå melder italienske Tuttomercatoweb at London-klubben har fått beskjed om at tyskeren vil koste 17 millioner pund. Samme nettsted hevder imidlertid at Chelsea må vente seg konkurranse fra klubber som Dortmund og Schalke.

Sky Sports melder at portugisiske Vitoria Guimaraes jakter Crystal Palace-talentet Jadan Raymond. 16-åringens avtale med Premier League-klubben går ut neste måned og klubber som Benfica og Valencia skal også være interessert i unggutten. Crystal Palace håper imidlertid å beholde waliseren.

