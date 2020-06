Onsdagens Premier League-rykter

Frank Lampard må grave dypt i lommeboka hvis han skal hente Ben Chilwell til Stamford Bridge.

Ben Chilwell er en av spillerne Chelsea håper å signere i løpet av sommeren, men Leicester vil kreve så mye som 85 millioner pund for venstrebacken, skriver The Athletic.

Zinedine Zidane har ifølge Le 10 Sport vært i kontakt med Mino Raiola og gitt beskjed om at han fremdeles er interessert å hente Paul Pogba til Real Madrid.

Jadon Sancho har i lengre tid blitt koblet til Manchester United. Skulle det vise seg for vanskelig å hente 20-åringen fra Borussia Dortmund, har United identifisert Thiago Almada som et alternativ, hevder Manchester Evening News. 19-åringen spiller for Velez Sarsfield i Argentina.

Lautaro Martinez er an av de heteste objektene på sommerens overgangsmarked. Dersom 22-åringen ender i Barcelona, vil Inter forsøkte å hente Alexandre Lacazette fra Arsenal som erstatter, skriver Mundo Deportivo.

Koronasituasjonen har gjort at flere låneavtaler må reforhandles for å gjelde ut sesongen. Footbal Insider melder at Tottenham har godkjent at Danny Rose blir i Newcastle til sesongen er over.

Matty Longstaff, som fremdels er på en akademiavtale i Newcastle, med 850 pund utbetalt i uka, har blitt tilbudt en langt mer lukrativ avtale med Udinese, melder Sky Sports. Serie A-klubben vil nemlig tilby 30.000 pund i uka, og Newcastle vil kun motta 400.000 i kompensasjon.

Barcelona har tatt kontakt med Manchester City, med håp om å signere midtstopperen Eric Garcia, melder ESPN. 19-åringen har vært en del av La Masia-akademiet i Barcelona og kom til Barca allerede som sjuåring.

Brighton ser ut til å få tøff kamp om signaturen til M'Baye Niang etter at Marseille kastet seg inn i kampen om 25-åringen, skriver Daily Star. Den tidligere AC Milan-spilleren spiller i dag for Rennes i Frankrike.