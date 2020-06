Onsdagens Premier League-rykter

To av Premier Leagues største klubber kjemper med nebb og klør om et av tysk fotballs største talenter.

Den siste tiden har flere klubber blitt koblet med Kai Havertz i Bayer Leverkusen, og Sky Sports i England hevder at Chelsea har gjort det tydelig at de ønsker å hente ham til Stamford Bridge denne sommeren. Sky Deutschland, på sin side, skriver at det er Manchester United som jobber hardest for å sikre seg 20-åringen, og at de rødkledde anses som et reell mulighet av hovedpersonen selv.

Manchester United skal ifølge ESPN virkelig gjøre et forsøk på å tette gapet til rivalene Liverpool og Manchester City i Premier League, og skal ifølge mediegiganten anses som favoritter til å signere Jadon Sancho fra Borussia Dortmund, og Jude Bellingham fra Birmingham.

Venstreback Alex Telles fra Porto har den sisten tiden blitt koblet med en overgang til PSG. Nå skriver den portugisiske avisen Correio da Manhã at også Manchester City har meldt seg på i kampen.

Det har ikke helt gått veien for Luka Jovic i Real Madrid, og nå skriver den spanske avisen Sport at Arsenal kan sikre seg serberen på lån. AC Milan skal også være meget interesserte, hevder avisen.

Ifølge Sky Deutschland skal Manchester City ha gjort det klar for Bayern München at de ønsker 70 millioner euro dersom de skal slippe Leroy Sané denne sommeren. Bayerns foreløpige siste bud skal ha ligget på 40 millioner euro.

Italienske Rai Sport, samt spanske Radio Valencia, skriver at det er Napoli som ligger lengst fremme i køen for Valencia-talentet Ferran Torres, som virker å være på vei vekk. Han har tidligere blitt koblet med klubber som Liverpool og Manchester United.

Jorginho i Chelsea har blitt koblet med flere klubber den siste tiden, og nå skriver italienske Sport Mediaset at Juventus sterkt vurderer å tilby brasilianske Douglas Costa i byttehandel mot midtbanemannen.

Roma skal ha vært klubben som har ledet kampen om signaturen til Pedro, som er på utgående kontrakt fra Chelsea. Nå hevder Sky Sport Italia at lønnskravet til spanjolen gjør at klubber som Valencia, Sevilla og Juventus kan ta innersvingen.

Everton skal være én av flere klubber som jager signaturen til den tyrkiske playmakeren Cengiz Ünder, skriver Calciomercato. Roma skal ha satt en prislapp på 30 millioner for spilleren som skal være ønsket av Napoli, Bayern München og Juventus.

Engelske ESPN skriver at Marcos Rojo kan være på vei vekk fra Manchester United denne sommeren, og en av Argentinas virkelige gigantklubber skal nå ligge fremst i køen. Boca Juniors skal nemlig være interesserte i å finne en løsning med United.