Onsdagens Premier League-rykter

Carlo Ancelotti ser til sin tidligere klubb for forsterkninger.

Express skriver nemlig at Evertons italienske manager nå skal ha åpnet samtaler med Napolis Allan rundt en mulig overgang for portugiseren.

Samme avis skriver at Ancelotti også skal ha forsøkt å hente Thiago Silva fra PSG ettersom brasilianerens kontrakt utløper denne sommeren.

France Football skriver at Manchester United har tatt kontakt med Willians representanter rundt en overgang. 31-åringens kontrakt med Chelsea utløper i sommer, og kan i så måte gå til en ny klubb uten at kjøper trenger å betale noen overgangssum.

Gareth Bales forhold til Real Madrid-manager Zinedine Zidane har kommet til et punkt der det ikke er noen vei tilbake, skriver Marca. De skriver imidlertid at Bale likevel har det helt fint med tingenes tilstand i Madrid.

Jadon Sanchos fremtid i Borussia Dortmund er ikke mindre usikker etter at hans manager Lucien Favre har innrømmet at 20-åringen kan komme til å forsvinne i sommer. Det skriver Sky Sports.

I Tyskland insisterer Leipzig-manager Julian Nagelsmann på at Timo Werner fortsatt er en del av hans planer i Champions League denne sesongen, til tross for at tyskeren skal ha kommet til enighet med Chelsea om en overgang. Det melder Mirror.

Leicester skal ha kastet seg inn i kampen om Lyons Moussa Dembele. Også Manchester United skal være ute etter den franske spissen, skriver France Football.

Chelseas håp om å signere Kai Havertz skal ha blitt styrket etter at Bayer Leverkusen skal ha sagt at de ikke vil stå i veien for tyskeren dersom han ønsker en ny utfordring. 21-åringen har hatt en fantastisk sesong i Bundesliga, og kobles til en rekke store europeiske klubber. Nå kan han ende opp i Chelsea, skal vi tro tyske Kolner Stadt-Anezeiger.