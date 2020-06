Onsdagens Premier League-rykter

David Luiz ble sterkt kritisert etter tapet mot Manchester City, men nå skal brasilianeren ha blitt tilbudt en ny kontrakt.

Det er en rekke engelske medier, deriblant The Telegraph, som melder at Luiz vil skrive under på en ny ettårskontrakt med Arsenal. Det til tross for flere skuffende prestasjoner denne sesongen. Også Cedric Soares og Pablo Mari ventes å signere nye avtaler med London-klubben.

Leicester skal være på jakt etter den portugisiske midtbanespilleren William Carvalho. Marca melder at Premier League-klubben allerede er enig med portugiseren om hans personlige betingelser. Nå gjenstår det bare å bli enig med Real Betis om en overgangssum før Carvalho blir å se på øverste nivå i England neste sesong.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Crystal Palace skal være i ferd med å sikre seg det 19 år gamle forsvarstalentet Nathan Ferguson fra West Bromwich, skriver The Guardian. West Brom har forsøkt å beholde 19-åringen, men spilleren som har vært i klubben siden han var åtte år gammel skal være lysten på nye utfordringer. Nå kan den utfordringen bli Crystal Palace.

Dion McGhee kommer til å forlate Manchester United i slutten av måneden. Nå meldes det at flere klubber skal være interessert i 19-åringen. Manchester Evening News trekker frem West Ham, Glasgow Rangers og AZ Alkmaar som mulige destinasjoner for midtbanespilleren som aldri maktet å slå gjennom hos United.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Newcastle Chronicle melder at det er ventet at Andy Carroll kommer til å forlenge sin avtale med Newcastle med ett år. Carroll signerte nylig en korttidskontrakt ut sesongen, men spissen kommer trolig til å skrive under på en avtale som knyttet ham til klubben ut 2020/21-sesongen. Avisen hevder at Carroll skal være ivrig etter å bli værende i klubben.

Chelseas midtbaneprofil Jorginho har blitt koblet bort fra klubben det siste året, men spillerens agent sier til Calciomercato24.com at han ikke ser for seg at noen klubber vil ha midlene til å signere Jorginho denne sommeren som følge av koronakrisen.