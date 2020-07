Onsdagens Premier League-rykter

Arsenal-stjernen Matteo Guendouzi kan bli benyttet i byttehandel.

Franskmannen er koblet bort fra London-klubben, og nå skriver Daily Mail at Mikel Arteta kan komme til å bruke 21-åringen i en byttehandel denne sommeren.

Vi holder oss i London, for Telegraph skriver at Tottenham skal være trygge på å lande Southamptons danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg. Avisen skriver at 24-åringen kan være på vei til Tottenham Hotspur Stadium, såfremt José Mourinho får kvittet seg med spillere først.

Manchester City skal være interessert i å hente Bournemouth-forsvareren Nathan Ake, ifølge The Athletic. De lyseblå kan imidlertid vente seg konkurranse fra Chelsea, som også skal være interessert i å resignere 25-åringen som i øyeblikket er lagkamerat med Joshua King på Vitality Stadium.

ESPN skriver at Barcelonas 16 år gamle høyreback Marc Jurado har forlatt klubben. Nå er spanjolen klar for en overgang til Manchester United, om vi skal tro den amerikanske TV-giganten.

Det har vært snakket mye om Valencias Ferran Torres de siste ukene, og nå melder Daily Mail at også Juventus har intensivert jakten på kantspilleren. Spanjolen har tidligere blir koblet til både Manchester United og Borussia Dortmund.

Borussia Dortmunds Achraf Hakimi er blitt observert i Italia i forbindelse med hans overgang til Inter verdt 36 millioner pund, skriver Daily Mail.

Roma har bekreftet at Henrikh Mkhitaryans lån fra Arsenal blir forlenget til ut sesongen. Den 31 år gamle armeneren kom til den italienske hovedstaden i september.

Norske Mohamed Elyounoussi blir værende i Skottland. Tirsdag kveld annonserte nemlig Celtic at landslagsvingen går på lån fra Southampton for en ny sesong.

...og for å runde av det hele; Tidligere Rangers-midtstopper Lorenzo Amoruso er ifølge Daily Record klar for den italienske versjonen av... Love Island!