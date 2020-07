Onsdagens Premier League-rykter

Storklubber skal stå i kø for å signere formspillere i både England og Tyskland denne sommeren.

Storklubbene skal ligge langflate etter Wolverhamptons Adama Traore etter en meget sterk sesong av den spanske vingen. Ifølge ESPN skal de to klubbene Manchester City og Juventus være de to klubbene som ligger best an med tanke på å få til en avtale. Barcelona skal også være svært interesserte i å hente Traore tilbake til Camp Nou, men ifølge TV-kanalens kilder er ikke dette lenger det mest aktuelle alternativet.

Kai Havertz er også et svært hett navn denne sommeren. Goal melder nå at Chelsea er de eneste reelle kjøperne som er aktuell for å få til en overgang for Bayer Leverkusen-spilleren. Ifølge flere rapporter skal flere store klubber ha trukket seg ut av forhandlinger på grunn av den massive prislappen på hele 90 millioner pund.

Les også: Tre minutter etter innhoppet var det over for unggutten: - Det må være en spøk

Les også: Disse bildene vekker oppsikt: Mikrofoner kan ha avslørt Solskjær

Avisen Evening Standard melder at Barcelona skal ha tatt kontakt med Tottenham med tanke på en overgang for Tanguyi Ndombele og Ryan Sessegnon. Ifølge avisen diskuteres det nå ulike bytteavtaler mellom de to klubbene.

The Telegraph på sin side melder at Tottenham ønsker en utlånsavtale for Sessegnon for at 20-åringens utvikling ikke skal stoppe opp.

Chelsea-spiss Tammy Abraham skal ha fortalt klubben at han ønsker seg 130.000 pund i uka for å skrive under på en ny kontrakt med London-klubben, ifølge The Times.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE



10. august, det skal være datoen som Manchester United må overholde om de ønsker å få til en avtale med Borussia Dortmund for Jadon Sancho, det skriver The Mirror.

West Ham ønsker å forsterke laget med Manchester United-duoen Phil Jones og Jesse Lingard, det skriver The Independent.

Den spanske avisen AS rapporterer at trioen Arsenal, Everton og West Ham ønsker å gjøre en avtale med Athletic Bilbao for Unai Nunez. 23-åringen er forsvarsspiller.

Den franske klubben St. Etienne ønsker ifølge The Mirror å beholde William Saliba frem til cupfinalen i Frankrike er ferdigspilt før de slipper han til Arsenal.

Til slutt tar vi med nyheten om den tidligere Premier League-spissen Daniel Sturridge som nå ønsker seg til enten Frankrike eller USA. Ifølge L´Equipe vil 30-åringen skrive under for en Ligue 1 eller MLS-klubb i sommer.