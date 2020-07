Onsdagens Premier League-rykter

Mye Manchester City-nyheter etter at klubben slipper utestengelse fra Champions League.

Det er rett og slett en liten ryktebonanza i den lyseblå delen av Manchester denne onsdagen.

Ifølge The Mirror vil City tilby Pep Guardiola en ny og svært lukrativ langtidskontrakt etter at det ble klart at klubben også neste sesong kommer til å spille i det gjeveste selskapet i Europa. Manageren vil ifølge The Guardian få hele 150 millioner pund til å forsterke laget med.

Ifølge The Telegraph står Napolis Kalidou Koulibaly i sentrum av Guardiolas overgangsplaner. Han anses å kunne bli en viktig brikke i forsvaret på Etihad.

Ikke nok med det. City har også trioen Lautaro Martinez fra Inter, David Alaba fra Bayern Munchen og Ferran Torres fra Valencia på ønskelisten ifølge Daily Mail.

Real Madrid er ifølge Marca trygge på at Kylian Mbappe vil ønske en overgang fra PSG til Madrid neste sommer.

Liverpool ønsker å selge Dejan Lovren etter sesongen er over, melder Goal.

Lokalavisen Norwich Evening News melder at prislappen på Norwich sine unge talenter starter på minimum 20 millioner pund per spiller.

ESPN melder at Raul Jimenez kan være tapt for Wolverhampton. Grunnen skal være at klubben kan falle utenfor Champions League-plasser etter at Manchester City sin klage gle tatt til følge.

Alexis Sanchez kan bli værende i Manchester United neste sesong. Chileneren ønsker ikke å gå med på noe lønnskutt, ifølge Daily Mail.

Tottenham skal ha forsøkt å hente Victor Osimhen den siste tiden, men Lille-spissen skal nå være detaljer unna en overgang til Napoli, ifølge Sky Sports.

Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Diogo Dalot og Jesse Lingard skal alle være tilgjengelig for salg ifølge The Telegraph. Ole Gunnar Solskjær ønsker å fortsette sin opprydning i Manchester United-stallen og ifølge avisen er disse seks navnene de første som kan forlate klubben.