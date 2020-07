Onsdagens Premier League-rykter

Keepersituasjonen i flere Premier League-klubber kan forandre seg før neste sesong.

Chelsea skal være forberedt på å betale Dean Henderson hele 170.000 pund i uken for å lokke 23-åringen til Stamford Bridge. Manchester United-keeperen er på lån hos Sheffield United denne sesongen, men det er enda uklart hvor han spiller neste sesong, skriver Manchester Evening News.

The Times hevder at Henderson vil søke seg til nok et utlån om han ikke får forsikringer fra Manchester United om at han vil få en ordentlig mulighet til å bli klubbens nye førstekeeper i konkurranse med David de Gea.

Chelsea har flere navn på blokka. Mundo Deportivo skriver at London-klubben vil forsøke å signere Marc-Andre ter Stegen fra Barcelona som en alternativ plan. Kepa Arrizabalaga skal være aktuell som en del av avtalen skriver avisen.

Ifølge Sky Sports vil nyopprykkede Leeds forsøke å hente Edinson Cavani gratis fra PSG i sommer. Eier Andrea Radrizzani har uttalt at klubben får se om de klarer å signere spissen.

West Ham er i ferd med å fullføre overgangen til Tomas Soucek fra Slavia Praha verdt hele 19 ,millioner pund. Overgangen vil automatisk bli gjennomført når klubben sikrer ny Premier League-kontrakt, skriver Telegraph.

Aston Villas Mbwana Samatta er ønsket av Fenerbache, det skriver tyrkiske Takvim.

Everton og Tottenham konkurrerer fremdeles om underskriften til Pierre-Emile Højbjerg, ifølge Liverpool Echo.

PSGs Alphone Areola var utlånt til Real Madrid denne sesongen. Nå kan keeperen være på vei til Premier League etter at han og familien nylig kjøpte et hus i London, skriver Marca.

Ifølge argentinske TyC Sports skal Leeds være interessert i «den nye Messi». Thiago Almada spiller til daglig for Velez Sarsfield i Argentina og ses på som er stort talent i hjemlandet. 19-åringen blir ofte sammenlignet med landets største stjerne og har stått på blokka til de fleste store klubbene i Europa. Ifølge opplysningene skal Almada ha en klausul på 25 millioner euro, men Velez skal i utgangspunktet ønske seg mer enn dette. Marcelo Bielsa skal være svært interessert i å hente stortalentet til England.