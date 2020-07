Onsdagens Premier League-rykter

David Silva vurderer nytt tilbud, mens Manchester City nærmer seg ny kantspiller.

Manchester City har gjort Valencia-kanten Ferran Torres til klubbens hovedfokus på overgangsmarkedet denne sommeren. 20-åringen vil trolig koste rundt 40 millioner pund, melder ESPN.

Tottenham kommer stadig nærmere signaturen til Pierre-Emile Højbjerg, melder Sky Sports. Det er fremdeles avstand i Spurs' tilbud på 15 millioner pund og Southamptons krav på 25 millioner pund, men samtidig diskuteres en overgang for Kyle Walker-Peters motsatt vei, som kan bli avgjørende for en løsning.

Atletio Madrid-president Enrique Cerezo har ifølge Marca avvist spekulasjonene om at Jan Oblak kan komme til å forlate klubben i sommer. Den slovenske keeperen har blitt koblet til blant andre Chelsea.

Eberechi Eze har til tider herjet for QPR denne sesongen, og nå ser West Ham på mulighetene for å hente 22-åringen til Øst-London, skriver The Guardian. 22-åringen er verdsatt til 20 millioner pund.

Det er fremdeles usikkert hvor David Silva fortsetter karrieren når han forlater Manchester City i sommer. Spanske AS melder at Lazio forsøker å signere 34-åringen.

Willian har ennå ikke skrevet under ny kontrakt med Chelsea, og ifølge spillerens agent har han nå to konkrete tilbud fra Premier League-klubber. Det melder Talksport.

Arsenal, Tottenham og Leicester er alle interessert i Philippe Coutinho, melder spanske Sport. Den tidligere Liverpool-spilleren er for tiden lånt ut fra Barcelona til Bayern München.

Fulham leder an i kampen om signaturen til Oliver Skipp, melder London Evening Standard. Totttenham-talentet lånes trolig ut hele neste sesong.