Onsdagens Premier League-rykter

Ny Premier League-klubb skal vise interesse for norsk landslagsstjerne.

Ifølge The Sun kommer Aston Villa til å tilby Jack Grealish er ny kontrakt verdt 100.000 pund i uken. Klubben ønsker å holde eventuelle andre klubber unna sin største stjerne.

Manchester City skal ha hatt Barcelonas Sergi Roberto på sin ønskeliste, ifølge Manchester Evening News, men klubben har ikke tatt kontakt med spanjolene med tanke på en overgang enda.

Liverpool er nære å sikre seg Aissa Mandi fra Real Betis. Alegereren skal koste ni millioner pund, ifølge Bein Sports.

Anfield-klubben vurderer også et bud på Jamal Lewis fra Norwich, skriver Daily Mirror. 22-åringen anses som en som kan dekke opp for Andy Roberston om skotten skulle trenge hvile.

Daily Telegraph melder nå at Pierre-Emile Hæjbjerg på det nærmeste er klar for Tottenham. Dansken skal koste rundt 15 millioner pund, melder avisen. Kyle Walker-Peters vil signere for Southampton i en avtale verdt 12 millioner pund som en del av avtalen.

The Sun skriver at Branislav Ivanovic har uttalt at han mest sannsynlig vil skrive under for Everton.

Watford rykket ned fra Premier League denne sesongen og kan nå miste en av sine viktigste spillere. Ifølge Watford Observer er Liverpool, Crystal Palace og Wolves interessert i 22 år gamle Ismaila Sarr.

Ifølge The Guardian skal Leicester ha forhørt seg med Barcelona om de kan låne 20 år gamle Francisco Trincao i to sesonger med en opsjon på kjøp for 45 millioner pund.

Everton skal ikke være på jakt etter Everton, skriver Goal. Brasilianeren skriver etter alle solemerker under for Benfica.

Southampton skal være interessert i Deyovaisio Zeefuik fra Groningen, skriver Southern Daily Echo.

Eberechi Eze spiller for QPR og skal nå være ønsket av Premier League-klubbene Crystal Palace og West Ham, skriver Evening Standard.

Newcastle skal ifølge The Telegraph ønske å gjøre en dobbelt-signering som vil gjøre Joshua King og David Brooks til deres eiendom. Bournemouth-duoen rykket ned fra Premer League denne sesongen og det er ventet at King kommer til å bytte klubb i sommer.