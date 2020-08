Onsdagens Premier League-rykter

Endelig ser det ut til at flere store overganger kan være ett skritt nærmere en konklusjon.

Arsenal skal nærme seg en overgang på 22 millioner pund for Gabriel Magalhaes. London-klubben er håpefulle til at en avtale skal gå igjennom, ifølge ESPN. Også Everton og Napoli er interesserte i brasilianeren.

Journalist Fabrizio Romano melder at Kai Havertz nok en gang har spurt Bayer Leverkusen om å få forlate klubben. Han rapporterer videre at tyskerne ikke vil selge om ikke Chelsea betaler det de krever og at de kommende dagene vil bli viktige med tanke på å få gjennomført en avtale og senere overgang. Tyske Bild hevder på sin side at en avtale vil fullføres innen ti dager.

Les også: Barcelona-kaoset fortsetter: Ekspert tror Messi aldri har vært nærmere Barca-exit

Italienske Tuttosport hevder at Juventus vil bruke Paulo Dybala som en del av en mulig byttehandel med Manchester United for å få tak i Paul Pogba.

Manchester United på sin side følger nøye med på situasjonen til Douglas Costa, skriver Sky Sports.

Pep Guardiola skal ønske seg enda en ny midtstopper og Fabrizio Romano melder at det er samtaler mellom Manchester City og Napoli om en overgang for Kalidou Koulibaly.

Avisen Standard skriver at Watford har avslått Evertons første bud på Abdoulaye Doucoure. Watford ønsker rundt 25 millioner pund for 27-åringen hevdes det videre.

Les også: Modric avslører hemmelige samtaler i ny biografi

Lazio skal ifølge Star nå vurdere å legge inn bud på Felipe Anderson fra West Ham etter at David Silva valgte å skrive under for Real Sociedad.

Franske RMC Sport melder at Burnley er i samtaler om å signere Angers midtbanespiller Baptiste Santamaria. Også Aston Villa skal ha vært interessert i 25-åringen tidligere.

Både Lewis Dunk og Ben White har vært ryktet bort fra Brighton til henholdsvis Chelsea og Leeds, men ifølge Talksport har klubben nå uttalt at begge blir værende i sørkyst-klubben kommende sesong.

Les også: Moi Elyounoussi scoret to målfest i Champions League

Ifølge Express and Star skal Manchester City ha fattet interesse i å hente tilbake Douglas Luiz tilbake til klubben fra Aston Villa, men Birmingham-klubben skal være trygge på at de kan beholde den 22 år gamle brasilianeren.

Sheffield United skal ifølge ESPN være enig med Bournemouth om en overgang for Aaron Ramsdale. Allikevel hevdes det at de ønsker å låne Dean Henderson fra Manchester United også kommende sesong.

Southampton skal være i samtaler med Schalke om en overgang for Weston McKennie, melder Sky Sports. Prisen skal ligge på rundt 20 millioner pund.

London-klubbene Fulham og Crystal Palace skal være interessert i Siriki Dembele fra Peterborough, det melder Football Insider.