Onsdagens Premier League-rykter

Overgangsvinduet nærmer seg sluttspurten og det gjør også flere overganger.

En spiller som blir ryktet inn til Arsenal er Atletico Madrid-midtbanespiller Thomas Partey. Som følge av dette må Arsenal kvitte seg med spillere for å få gjennom overgangen. Matteo Guendouzi, Sokratis Papastathopoulos og Rob Holding skal alle være til slags for å få inn midler til å hente Thomas Partey, hevder The Mirror. Atletico skal tidligere ha blitt tilbudt 22 millioner pund pluss Guendouzi for Partey, men Atletico skal ha avslått tilbudet.

PSG har tilbudt Arsenal 25 millioner pund pluss fem pund i eventuelle bonuser for høyreback Hector Bellerin, ifølge The Guardian. Avisen skriver at Arsenal er nødt til å få inn penger i kassa etter signeringen av Gabriel, men klubben skal nøle med å selge Bellerin.

James Rodriguez forventes å bytte ut Real Madrid med Everton. De to klubbene skal ha kommet til enighet, skriver The Telegraph. 29-åringen kommer til å signere på en treårskontrakt med blåtrøyene fra Liverpool, hevder avisen.

Jose Mourinho skal være interessert i å selge Tanguy Ndombele hvis Tottenham finner en klubb som er villige til å betale riktig sum for franskmannen, skriver Daily Mail. Høyreback Serge Aurier skal også være en spiller Mourinho ser for seg en fremtid uten.

Inter skal være nærme å hente Arturo Vidal, ifølge den velinformerte journalisten Fabrizio Romano. Avtalen om de personlige betingelsene for Barcelona-spilleren skal være klar i løpet av noen dager. Agenten hans jobber nå med å finne en måte å få midtbanespilleren ut av Barca gratis, siden Inter ikke skal være villige til å betale en overgangssum for chileneren.

Fulham-manager Scott Parker kommer til å signere en ny treårs-avtale med klubben som han førte opp til Premier League denne sommeren, hevder The Sun.

Monaco har uttrykt interesse for Watfords franske midtbanespiller Abdoulaye Doucoure etter Everton ikke fikk gjennom en avtale for 27-åringen, skriver Evening Standard.

Newcastle prøver å få gjennom en avtale med Bournemoths Callum Wilson, hvor Matt Ritchie er tenkt å gå motsatt vei, skriver Sky Sports. Aston Villa skal også være interessert i Wilson.