Onsdagens Premier League-rykter

Ny stjernespiller kan være på vei inn portene på Elland Road.

Leeds prøver nå å sikre seg Paris Saint-Germain-stjernen Julian Draxler. Den nyopprykkede PL-klubben har allerede hentet Rodrigo fra Valencia, og har nå sett til Paris i håp om å forsterke seg ytterligere, ifølge RMC.

John Stones er villig til å bli værende i Manchester City denne sesongen for å kjempe seg til en plass på laget til Pep Guardiola, skriver The Telegraph. Den engelske landslagsstopperen har etter hvert havnet bak i køen hos den spanske manageren.

ESPN skriver at Fikayo Tomori nærmer seg Everton. Chelsea-stopperen ser ut til å ende på Merseyside på et sesonglangt lån, ifølge kanalen.

Se også: Få med deg alle ryktene i vår overgangslive!

Barcelona er nå klare til å gjenoppta forsøket på å hente Eric Garcia fra Manchester City. Det skriver spanske Mundo Deportivo.

Leicester ser ut til å snappe Bournemouths David Brooks foran nesen på Manchester United, om vi skal tro Manchester Evening News.

Solskjær holder imidlertid også et godt øye med den spanske venstrebacken Sergio Reguilon. United skal ha blitt fortalt at den 23 år gamle Real Madrid-spilleren er tilgjengelig for en overgang, men skal ha hovedprioritet å hente en offensiv spiller, ifølge ESPN.

Aston Villa er ifølge Daily Mail interessert i å hente Arsenal-keeper Emiliano Martinez. De ønsker ifølge tabloidavisen å få på plass en avtale så fort som mulig slik at argentineren kan bli klar til sesongstart allerede søndag.

Samme avis skriver at West Bromwich vurderer å låne Watford-spiss Andre Gray ut sesongen.

Sky Sports skriver at Sheffield Uniteds Callum Robinson er i ferd med å gjennomgå en medisinsk sjekk hos West Bromwich. 25-åringen var utlånt til klubben i januar, men nærmer seg nå en permanent overgang til klubben.

Bournemouth skal ha lagt inn et bud i et forsøk på å hente Tottenhams amerikanske forsvarsspiller Cameron Carter-Vickers til klubben. Det skriver Football Insider.