Onsdagens Premier League-rykter

Gareth Bale ser ut til å nærme seg en retur til Premier League og Tottenham.

Tirsdag kveld begynte ryktene å versere om en mulig Gareth Bale-retur til Spurs. Nå tar Daily Mail den et steg videre og hevder Dele Alli kan komme til å gå motsatt vei som en del av avtalen.

Bales agent uttaler til BBC at waliseren fremdeles elsker Spurs, at det er der han vil spille og at partene nå snakker sammen.

Everton har gjort en rekke forsterkninger av spillerstallen denne sesongen, særlig i midtbaneleddet. The Mirror hevder klubben er villig til å lytte til bud på flere av sine spillere. Theo Walcott, Alex Iwobi og Moise Kean skal være blant spillerne som kan bli solgt.

Arsenal gjorde Pierre-Emerick Aubameyang til klubbens best betalte spiller da angriperen signerte ny kontrakt med klubben denne uken. Ifølge The Mirror er det imidlertid igjen bra med penger til å gjøre nye forsterkninger. Atletico Madrids Thomas Partey og Houssem Aouar fra Lyon står på ønskelista.

Les også: - Tottenham-spillere reagerte på Mourinho-intervu

Bayern München har tidligere vært koblet til Callum Hudson-Odoi, uten at de har lyktes med å få kloa i Chelsea-spilleren.Nå skriver Daily Mail at Bundesliga-klubben igjen vil gjøre et fremstøt mot 19-åringen, etter at Chelsea har hentet inn flere offensive stjerner.

Barcelona vil forsøke å signere midtstopperen Eric Garcia fra Manchester City, skriver Daily Mail. Først må imidlertid klubben kvitte seg med Samuel Umtiti og Jean-Clair Todibo, hevder avisen.

Juventus er i ferd med å miste troen på at klubben kan lande en Luis Suarez-overgang i dette overgangsvinduet. Ifølge Goal.com tar det nemlig lengre tid å skaffe 33-åringen et italiensk pass, enn de hadde håpet på forhånd. Ifølge Fabrizio Romano i Sky Italia, er Romas Edin Dzeko nå Juventus' førstevalg på topp.

Les også: Joshua King vraker Jim Solbakken

Chelsea kommer stadig nærmere underskriften til Edouard Mendy, skriver Daily Star. London-klubben har imidlertid ennå ikke kommet til full enighet med Rennes, mens spilleren bare venter på å sette seg på flyet til London.

Inter håper å sikre seg Emerson Palmieri på lån fra Chelsea, men også West Ham skal være interessert i å hente den italienske landslagsspilleren på lån, skriver The Independent.