Onsdagens Premier League-rykter

Daniel James ser ut til å bli værende i Manchester United.

Ole Gunnar Solskjærs kantspiller har vært koblet til Leeds, men nå skriver Manchester Evening News at waliseren etter all sannsynlighet blir værende på Old Trafford også etter at overgangsvinduet stenger.

Tribal Football skriver på sin side at Arsenals midtbanespiller Matteo Guendouzi har levert inn en søknad om overgang bort fra klubben, etter å ha blitt koblet til PSG i lang tid.

Borussia Dortmund står ifølge Independent fast på at Jadon Sancho ikke forlater klubben i sommer, til tross for at han (fortsatt) kobles til Manchester United.

Over til Italia og Serie A, hvor Corriere dello Sport skriver at Newcastle er interessert i å hente Napolis polske spiss Arkadiusz Milik.

Vi hopper tilbake til England, for Talksport skriver nå at Southampton er i samtaler med Everton rundt en overgang for Tom Davies.

Litt lenge sør i landet, og nærmere bestemt London, er Arsenal ventet å få konkurranse fra en Champions League-klubb om signaturen til Lyons Houssem Aouar. Det skriver Telegraph.

I samme by vurderer Chelsea-midtstopper Antonio Rüdiger fremtiden, ifølge Sky Sports. Den tyske midtstopperen er flyttet bakover i midtstopperkøen etter at Thiago Silva ankom klubben, og var ikke med i troppen mot Liverpool sist.

Tyske Kicker skriver at Bayer Leverkusens midtstopper Jonathan Tah står på ønskelisten til Leicester.

Manchester Uniteds Jesse Lingard kommer ikke til å signere for Tottenham til tross for at han blir koblet til London-klubben. Det skriver The Athletic.

Southamptons kantspiller Sofiane Boufal kan være på vei til fransk fotball. L'Equipe skriver nemlig at Angers jakter marokkaneren.