Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United virker å være på desperat spillerjakt, men det er usikkert om det kommer noen nye spillere inn porten på Old Trafford før vinduet stenger.

Manchester United skal ha forsøkt seg på et nytt bud på Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Budet skal ha vært på 91,3 millioner pund, men ble avslått, skiver Sky Sports.

Daily Mail omtaler også Uniteds siste forsøk på skaffe seg engelskmannen og hevder at klubben nå er redd for å se dumme ut, om de slenger inn enda et bud på spilleren.

Ifølge spanske AS skal Ole Gunnar Solskjærs klubb nå i stedet være med i kampen om å signere Luka Jovic på lån fra Real Madrid, før vinduet stenger.

Samtidig kobles Manchester United også med en overgang for Barcelonas Ousmane Dembele, men rapportene rundt en slik overgang har vært motstridene. AS i Spania hevder på sin side at en slik overgang kan hjelpe Barcelona med å finansiere et kjøp av Lyon-spilleren Memphis Depay.

Manchester City-sjef Josep Guardiola ønsker seg en ny venstreback før vinduet stenger og vurderer et bud på sin tidligere elev David Alaba i Bayern München. Nicolas Tagliafico fra Ajax skal være et annet alternativ, hevder Daily Mail.

Bayern München skal ha tatt kontakt med Brighton og forhørt seg om Premier League-kometen Tariq Lamptey, ifølge Metro.

Southampton vurderer å legge inn et bud på Heerenveen-spilleren Joey Veerman nå på tampen av overgangsvinduet, skal vi tro Voetbal International.

Agenten til Lucas Torreira skal ha ankommet Madrid for å forhandle fram en mulig overgang for sin Arsenal-klient til Atletico, melder Fabrizio Romano.

Chelsea er åpne for å kvitte seg med midtstopper Antonio Rüdiger, men selv om Tottenham skal være interessert, håper de blå å selge tyskeren til en annen liga, melder ESPN.

Chelsea-stopper Thiago Silva sier han er irritert over hvordan PSG håndtere kontraktsituasjonen hans mot slutten av forrige sesong, og selv om det til slutt kom et tilbud fra den franske klubben, så var det da for sent, siden brassen på det tidspunktet allerede var enig med londonklubben, skriver ESPN.

West Ham skal ha hatt et håp om å låne den tsjekkiske backen Vladimir Coufal fra Slavia Praha, men budet skal nå ha blitt avslått, ifølge 90 min.