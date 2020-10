Onsdagens Premier League-rykter

Premier League-klubbene kan hente spillere fra Championship fram til 16. oktober, og Manchester United vurderer nå Ismaila Sarr.

Sommerens og høstens overgangsvindu ble en stor skuffelse for mange Manchester United-fans da klubben ikke lyktes med å få kloa i Jadon Sancho. Ifølge The Guardian bestemte klubbledelsen seg for å droppe overgangen da den ville kostet klubben totalt 227 millioner pund. I tillegg til overgangssummen på 108 millioner pund, kommer lønn og agenthonorar.

West Ham skal ha vært svært interessert i å hente Fikayo Tomori på lån fra Chelsea før overgangsvinduet stengte. Ifølge Talksport tilbydde klubben å betale 50.000 pund for hver gang Tomori ikke spilte, som en del av avtalen, men den gikk ikke gjennom.

Tottenham og West Ham vurderer å legge inn bud på Joe Rodon før overgangsvinduet for EFL stenger 16. oktober, skriver Wales Online. Midstopperen har spilt samtlige minutter i for Swansea, som har åpnet sesongen forrykende.

Craig Dawson er en annen midtstopper som i britiske medier kobles til West Ham denne uken. Ifølge The Sun vil Watford kreve fire millioner pund for 30-åringen.

Manchester United skal ha forsøkt å hente Ismaila Sarr på lån fra Watford tidligere i dette overgangsvindu, men blitt avvist. Det melder Manchester Evening News. Det er imidlertid ikke for sent før 16. oktober, og United kan komme til å gjøre et nytt forsøk i løpet av de neste dagene, mener avisen.

Gini Wijnaldum hevder Barcelona-interessen i dette overgangsvindu aldri var så konkret som man kunne få inntrykk av gjennom mediene, skriver The Mirror. 29-åringen sier på landslagsoppdrag for Nederland at han trolig kommer til å bli i Liverpool ut kontraktstiden, men sier ingenting om en forlengelse utover denne sesongen.

Det var en lettet og glad Chris Smalling som landet i Roma i går, etter å ha fullført ovregangen fra Manchester United til AS Roma. Midtstopperen beskriver det som en stor lettelse at overgangen gikk i orden kort tid før overgangsfristen gikk ut tidligere denne uken:

- Alle kjenner meg som en rolig person, men det var stunder der humøret mitt gikk og og andre der det gikk ned. Jeg jeg glad for å være tilbake og endelig være sammen med de andre igjen. Det er en stor lettelse for mer å være her. Jeg tror alle vet at ønsket mitt var å returnere hit. Det faktum at det gikk gjennom, selv om det var så nær deadline, er en stor lettelse. Nå kan jeg nyte at jeg er tilbake og sette i gang igjen med lagkameratene i morgen, sier Smalling ifølge Gianluca Di Marzio.