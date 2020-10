Onsdagens Premier League-rykter

Liverpools Harry Wilson må trolig belage seg på nok et opphold borte fra Anfield.

Tottenhams Danny Rose lyktes ikke med å finne seg ny klubb før overgangsvinduet stengte i store deler av Europa. Han kan imidlertid fortsatt signere for en Championship-klubb innen fredag, og ifølge Football Insider planlegger Middlesbrough et fremstøt.

Paul Pogba har Manchester United-garderobens forståelse og støtte, til tross for åpenlys flørting med Real Madrid den siste tiden, skriver Manchester Evening News. Kort tid etter det pinlige 1-6-tapet for Tottenham uttalte Pogba på landslagssamling at det ville være en drøm å spille for den spanske storklubben.

En annen klubb som ser på mulighetene for å signere Paul Pogba, er Barcelona, skriver Mundo Deportivo. Ifølge avisen er katalanerne interessert i både United-stjernen og Bayern Münchens David Alaba.

Nathaniel Clyne har stått uten klubb etter at han forlot Liverpool i sommer. Nå er høyrebacken nær ved å signere en korttidsavtale med Crystal Palace, melder The Athletic.

Det går mot et nytt utlån for Liverpools Harry Wilson denne sesongen. Cardiff og Swansea er blant klubbene som kjemper om 23-åringens signatur, skriver Wales Online. Wilson har de siste årene vært lånt ut til Crew Alexandra, Hull, Derby og Bournemouth.

Juan Mata skal nylig ha avslått et svært lukrativt tilbud fra Saudi-Arabia for å bli værende i Manchester United, melder spanske Sport. Tilbudet skal ha vært på 20 millioner euro i året, men spanjolen ønsker heller å bli værende på Old Trafford frem til kontrakten hans går ut til sommeren.

Manchester United-keeper Sergio Romero ønsker at klubben avbryter kontrakten hans slik at han kan finne seg en ny klubb, skriver The Sun. Romero, som har en kontrakt som går ut neste sommer, endte opp med å bli værende i United etter overgangsvinduet stengte forrige mandag, selv om han skal ha hatt et sterkt ønske om å forlate klubben.

West Bromwich er nær ved å sikre seg signaturen til Karlan Grant fra Huddersfield, melder Football Insider. Overgangssummen skal ligge på rundt 14 millioner pund.