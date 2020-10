Onsdagens Premier League-rykter

Hevder Chelsea ser på mulighetene for å hente argentinsk stjerne.

Det italienske nettstedet TuttoMercatoWeb hevder at argentinske Paulo Dybala er misfornøyd med tingenes tilstand i Juventus og at Chelsea nå følger nøye med på spillerens situasjon. Argentineren er for øyeblikket ikke noe førstevalg hos Andrea Pirlo og går en usikker fremtid i møte.

Tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand tror Ole Gunnar Solskjær er frustrert over at ledelsen ikke maktet å hente de forsterkningene han hadde håpet i sommer. Manchester United ble blant annet koblet til engelske Jadon Sancho, men klarte aldri å signere unggutten fra Dortmund. Ferdinand sier til BT Sport at Solskjær vil være frustrert over at han ikke har fått inn de spillerne han ønsket. Samtidig mener den tidligere midtstopperen at han ikke føler at Uniteds førsteellever har blitt forsterket til tross for at klubben blant annet signerte Donny van de Beek fra Ajax, Alex Telles fra Porto og Edinson Cavani.

The Mirror melder at Manchester United skal ha vurdert et mulig kjøp av 18 år gamle Talles Magno fra Vasco da Gama før overgangsvinduet stengte. Den engelske klubben skal ha vurdert et mulig bud på 13,5 millioner pund for brasilianeren, men endte i stedet med å signere uruguayanske Facundo Pellistri fra Penarol.

Tidligere Aston Villa-manager Tim Sherwood tror Ross Barkley kommer til å signere en permanent avtale med Birmingham-klubben. Barkley er for øyeblikket på lån fra Chelsea og har så langt gjort en solid jobb for sin midlertidige arbeidsgiver. Sherwood klarer ikke se for seg at Barkley kommer til å returnere til London-klubben.

Phil Jones skal ha bestemt seg for at han vil bort fra Manchester United. Jones har ikke fått noe spilletid for United og manager Ole Gunnar Solskjær så langt denne sesongen. The Sun hevder at Manchester United vil kreve nærmere 20 millioner pund for å gi slipp på spilleren. Jones signerte noe overraskende en ny kontrakt med United senest i fjor. Den strekker seg frem til 2023.

Huddersfield Towns styreformann Phil Hodgkinson forteller til Yorkshire Live at klubben har planer om å fortsette jakten på Newcastle-ving Rolando Aarons i januar. Aarons var nær en overgang til Huddersfield forrige uke, men den ble til slutt ikke noe av. Det virker imidlertid som på Hodgkinson at en overgang i neste overgangsvindu er svært aktuelt.

Avisen Le Soir skriver at klubben Mouscron på øverste nivå i Belgia er interessert i å hente Tottenham-assistent Joao Sacramento til å bli deres nye manager. Mouscron ser etter en ny manager etter at de sparket Fernando Da Cruz forrige uke. Sacramento har vært i Tottenham siden han og hovedtrener Jose Mourinho ble ansatt i London-klubben for mindre enn ett år siden. Det er usikkert om han vil la seg friste av klubben som ligger helt sist på tabellen i Belgia.