Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United kobles med stopper, Liverpool snuser på ung islending og Bayern München ønsker backkomet.

Manchester United kommer til å gjøre et framstøt mot RB Leipzig-stopperen Dayot Upamecano neste sommer, hevder storavisen The Times. Spilleren har også blitt koblet med Liverpool, som nå står overfor en stopperkrise med Virgil van Dijk langtidsskadet, mens Fabinho gikk ut med skade i tirsdagens match.

Liverpool er en av flere klubber som kobles med den lovende islandske midtbanespilleren Isak Bergmann Johannesson, skriver svenske Expressen. 17-åringen er U21-spiller for Island og for IFK Norrköping i Sverige.

Manchester United og Juventus er andre klubber som følger utviklingen til islendingen, melder svenske Aftonbladet.

Bayern München skal ha vist interesse for Brighton-backen Tariq Lamptey, noe som gjør at Brighton nå vil tilby 21-åringen en ny kontrakt, skriver The Sun.

Kylian Mbappés overgang fra PSG til Real Madrid neste sommer er så godt som i boks, hevder Adil Rami ifølge Metro. Rami er en tidligere lagkamerat av franskmannen på landslaget. Mbappé har også blitt koblet med Liverpool i lengre tid.

Borussia Dortmund-trener Lucien Favre mener at alle spekulasjonene rundt Jadon Sancho og en overgang til Manchester United, kan ha påvirket formen til den unge, engelske angrepsspilleren, melder The Mirror.

Den argentinske spissen Lautaro Martinez, som nok følges av en rekke klubber, sier han ikke vet hva fremtiden bringer, men at han enn så lenge er fornøyd med tilværelsen i Serie A-klubben Inter, ifølge spanske AS.

Manchester City-spiller Riyad Mahrez skal være åpen for å en dag returnere til fransk fotball og spille for moderklubben Marseille, hevder The Sun.

Manchester United-keeper Sergio Romero skal ha fått muligheten til å igjen spille for Racing Club i hjemlandet Argentina. 33-åringen må imidlertid være forberedt på å gå betraktelig ned i lønn, melder Daily Star.

Arsenals tekniske direktør Edu skal ha tatt avgjørelsen om at klubben skulle hente Thomas Partey i overgangsvinduet. Manager Mikel Arteta ønsket i stedet å hente Houssem Aouar, men Edu skal ha fått siste ord i saken, ifølge franske L'Equipe.

Arsenal har fortsatt Lyons Aouar på ønskelisten, men må belage seg på konkurranse fra PSG og Juventus i januarvinduet, skriver The Sun.