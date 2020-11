Onsdagens Premier League-rykter

Tottenham-stjerne nærmer seg ny kontrakt, en klar oppfordring til Manchester United og Liverpool-profilen går en hektisk tid i vente.

Tottenham-eier Joe Lewis skal ha gitt grønt lys for å gi Heung-min Son en ny kontrakt verdt rundt 200.000 pund i uka. Det skal også være snakk om å gi sørkoreaneren en bonus basert på prestasjoner som en del av avtalen, skriver Football Insider.

Liverpool risikerer å miste Mohamed Salah til to ulike internasjonale turneringer neste sesong. Det kan bli spill både i Afrikamesterskapet og i OL for egypteren. Fotballforbundet i Egypt har nylig bekreftet at de ønsker Salah som en del av nasjonens OL-landslag neste sommer, melder Ahram Online.

Manchester United har blitt oppfordret til å være aktive i januarvinduet av tidligere keeper Peter Schmeichel. Dansken sier dette som en følge av klubbens svake åpning på sesongen i Premier League, ifølge Bein Sports.

Barcelona ser ikke for seg å miste den unge midtbanespilleren Pedri med det første og har satt utkjøpsklausulen hans til 400 millioner euro, hevder Goal.com.

Cruz Azul-vingen Orbelin Pineda er helt åpenbart en ettertraktet mann. Ifølge 90min følges 24-åringen av Tottenham, Arsenal, Wolves, Everton, Southampton, Newcastle og West Ham.

Tidligere Chelsea-spiller Michael Essien har uttalt at han aldri så for seg at Frank Lampard skulle ende opp med å bli manager for de blå fra London, ifølge Talksport.

Everton-manager Carlo Ancelotti skal ha fortalt spissen Cenk Tosun at han vil få sjansen i enkelte kamper denne sesongen, etter at tyrkeren fikk sin første kamp for klubben på over elleve måneder mot Newcastle sist helg, melder Liverpool Echo.

Manchester United, Leicester og Everton er blant klubbene som følger den spennende angrepsspilleren Samuel Chukwueze hos Villarreal tett, melder 90min.

Manchester United-keeper Sergio Romero skal ha vært svært nær en overgang til Inter før overgangsvinduet stengte, hevder Daily Mail.

Newcastle ser på muligheten til å hente backen Djed Spence fra Middlesbrough i januarvinduet, skriver Northern Echo. Fra før har Wolves blitt koblet med spilleren.