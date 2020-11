Onsdagens Premier League-rykter

Arsenal er en av flere europeiske storklubber som følger med på Sao Paulo-spissen Brenner.

PSG vil vurdere å legge inn bud på Cristiano Ronaldo dersom Juventus bestemmer seg for å selge portugiseren i sommer, skriver Daily Mail. 35-åringen har i utgangspunktet kontrakt med Serie A-klubben fram til sommeren 2022.

Ifølge ESPN er PSG i sluttforhandlinger med Neymar om en ny avtale. Den franske hovedstadsklubben tilbyr brasilianeren en ny femårskontrakt, melder ESPN.

Arsenal er én av flere klubber som er interessert i Sao Paulo-spissen Brenner, skriver Calciomercato. De italienske klubbene Lazio, Milan og Juventus skal også følge nøye med på utviklingen til 20-åringen.

Paul Pogba ble plassert på benken da Ole Gunnar Solskjær og Manchester United måtte slå Everton forrige helg. Nå mener Jamie Carragher at franskmannen bør selges. I et Talksport-intervju sier Carragher at Pogba har et stort navn, kom til klubben for en stor sum, men har aldri vært i nærheten av å prestere, uavhengig av rolle og formasjon.

Dersom Paul Pogba skulle forlate Mancheser i sommer, har United erstatteren klar, skriver Manchester Evening News. Jack Grealish står nemlig fortsatt høyt på ønskelisten på Old Trafford, hevder avisen.

Arsenal er i samtaler med Dominik Szoboszlai om en mulig overgang til Nord-London, melder Football London. Mikel Arteta og co. vurderer nå å legge inn et bud på rundt 22 millioner pund for Red Bull Salzburg-spilleren.

Jonny Evans er inne i det siste året på kontrakten sin med Leicester. Serielederen har derfor gått i gang med forhandlinger om en ny avtale for midtstopperen, skriver The Athletic.

Liverpool- og Irland-keeper Caoimhin Kelleher får naturlig nok begrenset med spilletid til daglig. Ifølge Liverpool Echo ønsker 21-åringen å gå på lån i januar for å få muligheten til å spille flere kamper.