Onsdagens Premier League-rykter

Jude Bellingham skal være ønsket i London.

Britiske Eurosport skriver nemlig at Chelsea ønsker å signere Borussia Dortmunds Jude Bellingham. Kanalen skriver at Frank Lampard vil vurdere et bud på 17-åringen fremfor på West Hams Declan Rice.

Pep Guardiola har fortsatt ikke bestemt seg for fremtiden i Manchester City, melder Goal. Spanjolens kontrakt går ut i sommer.

Daily Mail skriver at Leicester holder et øye med den portugisiske venstrebacken Nuno Mendes. 18-åringen, som spiller i Sporting Lisboa, har en utkjøpsklausul på 40 millioner pund.

Tidligere Juventus-spiler Claudio Marchisio har oppfordret sin tidligere lagkamerat Paul Pogba til å komme tilbake til Torino-klubben, ifølge Mirror.

Manchester United vil prioritere salg i januar, og både Phil Jones, Sergio Romero og Marcos Rojo skal være på vei bort fra klubben når overgangsvinduet åpner, ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

West Ham har blitt tilbudt muligheten til å signere Real Madrid-spiss Mariano Diaz, om vi skal tro Daily Mail.

Arsenal vurderer en byttehandel som vil gjøre at Inters Christian Eriksen går til Emirates, mot at Granit Xhaka går motsatt vei, om vi skal tro Corriere dello Sport.

Mikel Artetas klubb er også i diskusjoner om å sende den franske forsvarsspilleren Willian Saliba på lån neste sesong, melder Evening Standard. 19-åringen har fortsatt ikke debutert for Arsenal.

Tidligere Chelsea-manager Antonio Conte avslører at han ønsket å signere Virgil van Dijk og Romelu Lukaku da han var i klubben, skriver The Telegraph.

Chelsea-spiss Olivier Giroud vil se på muligheten for å forlate klubben i januar om ikke han får mer spilletid de neste månedene. Det skriver The Athletic.

Goal melder at Arsenal ikke kommer til å signere Mitchel Bergkamp - sønn av klubblegende Dennis Bergkamp - til tross for at 22-åringen har vært på prøvespill i en uke.

