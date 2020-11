Onsdagens Premier League-rykter

Real Madrid-stjerne kobles med Premier League, Chelsea-veteran kan få ny kontrakt og Arsenal vil ta en alvorsprat med profilen.

Real Madrids Isco ønsker å forlate klubben og prøve seg et annet sted enn i La Liga. Playmakeren har blitt koblet med Everton, melder Cadena SER.

Arsenal følger angivelig med på utviklingen til Valencia-vingen Yunus Musah, som har en fortid i londonklubbens akademi. Everton, Leeds og og Wolves skal også være interessert i 17-åringen fra USA, hevder nettstedet 90 min.

Arsenal kobles også med en overgang for Sheffield United-spilleren Sander Berge. Klubben skal også ha hatt nordmannen på radaren før han flyttet til sin nåværende klubb, skriver VG.

Chelsea skal allerede være i forhandlinger med Thiago Silva om å forlenge kontrakten til midtstopperen fra til sommeren 2022, ifølge Tuttomercato.

Ajax skal ha vist interesse for Crystal Palace-backen Patrick van Aanholt. 30-åringen er på utgående kontrakt i Premier League-klubben, melder Football Insider.

Manchester United har blitt koblet med Real Madrids Raphael Varane i det siste, men nå svarer spanjolene med at stopperen ikke er til salgs, ifølge The Sun.

Arsenal planlegger å ta en alvorsprat med angrepsspilleren Nicolas Pepe, etter at han nikket til en motspiller i møtet med Leeds i helgen. Til tross for at manager Mikel Arteta skal være misfornøyd med oppførselen, hevder The Times at det likevel ikke er planer om å låne ut ivorianeren som en følge av hendelsen.

Bayern München skal ha bestemt seg for å tilby forsvarsspiller Jerome Boateng en ny kontrakt. Veteranens kontrakt løper i utgangspunktet ut neste sommer. Tyskeren har blitt koblet med en overgang til Premier League, ifølge tyske Bild.

Inter ønsker å forlenge kontrakten til spissen Lautaro Martinez før januarvinduet åpner, for å fekte unna interesse fra Barcelona og andre storklubber, skriver spanske Sport.

Real Madrid-profilen Luka Modric har en kontrakt som går ut neste sommer, men kroaten ønsker å bli værende i den spanske storklubben, melder Marca.

Den tyrkiske midtbanespilleren Yusuf Yazici kan være på vei bort fra franske Lille, etter at Arsenal skal ha vist interesse for hans tjenester, skriver The Star.

