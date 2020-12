Onsdagens Premier League-rykter

Juventus-spiss kobles stadig til nye klubber.

Paulo Dybala skal tidligere ha vært nær en overgang bort fra Juventus, men argentineren har blitt værende i Torino-klubben. Ryktene om at Dybala er på vei bort, ser imidlertid ikke ut til å stoppe. Den siste tiden har Juventus-ledelsen uttalt at spilleren ønsker å bli værende i klubben og at de forsøker å forhandle med ham om en ny kontrakt, men enkelte medier hevder at argentineren ikke kommer til å signere noen ny avtale. Fra før av har Dybala blitt koblet til både Tottenham og Manchester United i Premier League, men nå skriver italienske Tuttosport at Barcelona ser på argentineren som en mulig erstatter for Lionel Messi.

Det ser ikke ut til at Barcelona kommer til å bli enige med Lionel Messi om noen ny avtale. Nylig uttalte Emili Rousaud, én av Barcelonas presidentkandidater, at lønnen til Messi ikke er bærekraftig for klubben. Dermed øker sannsynligheten for at Messi blir å se i Manchester City eller PSG neste sesong, melder spanske AS. Begge de to klubbene har i en stund blitt koblet til Messi.

Tidligere Manchester City-back og landsmann Pablo Zabaleta mener Lionel Messi vil gjøre lurt i å signere for de lyseblå. Zabaleta sier i et intervju at Manchester City vil være «det beste stedet å være» for Messi, skriver The Sun.

Engelske Talksport melder at en mulig overgang for Lionel Messi til PSG vil øke sannsynligheten for at Kylian Mbappé signerer for Real Madrid neste sommer. Mbappé har tidligere blitt koblet til Liverpool. Nylig uttalte imidlertid PSG-presidenten at franskmannen ønsker å bli værende i Paris og at de forsøker å bli enige om en ny kontrakt.

Nettstedet Football Insider hevder at Leeds United følger nøye med på situasjonen til Chelsea-forsvarer Fikayo Tomori. Nettstedet skriver at det kan være aktuelt for Leeds å prøve seg på 22-åringen når overgangsvinduet igjen åpner om cirka to uker.

West Bromwich, ledet av manager Slaven Bilic, sikret seg et imponerende uavgjortresultat borte mot Manchester City tirsdag kveld, men West Brom befinner seg fortsatt under streken. Talksport melder at klubben er klare til å sparke deres kroatiske manager og erstatte han med tidligere England-sjef Sam Allardyce.

Lyon-ving Houssem Aouar ble ofte koblet til Arsenal i sommer, men partene ble aldri enige om noen overgang. Nå melder franske RMC at det neppe blir noen overgang i fremtiden heller. 22-åringen skal nemlig være på vei til Paris Saint-Germain som er klare til å forhandle med Lyon om en overgang.

Tottenham-manager Jose Mourinho bekrefter at han har hatt samtaler med Harry Winks om hans fremtid i klubben. Portugiseren ville ikke gå inn på hva de to snakket om eller kom frem til, men innrømmer at den 24 år gamle midtbanespilleren nylig tok kontakt med ham for å snakke. Winks har slitt med spilletid i Spurs denne sesongen og har tidligere uttalt at han må vurdere sine muligheter i frykt for å miste plassen sin i Englands EM-tropp til sommeren. 24-åringen har blitt koblet til Everton den siste tiden.

