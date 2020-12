Onsdagens Premier League-rykter

Ny klubb inn i kampen om Jack Grealish.

Mirror skriver at også Liverpool har kastet seg inn i kampen om Aston Villas Jack Grealish. Birmingham-klubben skal være forberedt på bud på 25-åringen, som også er på radaren til begge Manchester-klubbene, om vi skal tro den engelske tabloidavisen.

Samme avis skriver at Manchester United håper de kan kapre David Alaba foran nesen på Real Madrid i sommer. Den østerrikske Bayern-stjernen er ute av kontrakt sommeren 2021, og kobles bort fra klubben.

Arsenal sliter tungt om dagen, og nå skriver den italienske storavisen Gazzetta dello Sport at London-klubben jakter Inters Christian Eriksen allerede i januar.

Mohamed Salah satte fyr på ryktene om en overgang til Real Madrid etter uttalelser til spanske AS nylig, og nå skriver Goal at Liverpool ønsker å ta grep for å forsikre seg om at egypteren blir værende i klubben. Nettstedet skriver at Merseyside-klubben er klare for å tilby Salah en lønnsøkning for å få ham til å bli værende. 28-åringen tjener allerede 200.000 pund i uken.

West Ham, Leicester og flere andre Premier League-klubber er interesserte i å hente Burnleys forsvarsspiller James Tarkowski i januar. Det skriver Eurosport.

Jonny Evans er klar til å signere en ny kontrakt med Leicester, skriver Daily Mail.

Leeds er interessert i å hente Wolverhamptons hurtigtog Adama Traore. Spanjolens fremtid i Wolves skal være usikker som følge av manglende spilletid, skriver 90 min.

Bayer Leverkusen har tatt kontakt med Manchester United om en overgang for backtalentet Brandon Williams (20), skriver tyske Sky.

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren