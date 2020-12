Onsdagens Premier League-rykter

Liverpool-profil setter tydelige krav. Stjernespiss kobles til enda en engelsk klubb.

Liverpools interesse for midtstopperen Milan Skriniar (25) er skrinlagt etter at merseysideklubben fikk høre om Inters prislapp på slovaken. Det hevder i alle fall Calciomercato, som skriver at Inter krever nesten 629 millioner kroner for å selge.

Sky Sports kan fortelle at Georginio Wijnaldum (30) staker ut kursen for fotballframtida si denne uka. Midtbanespilleren fra Nederland har spilt på Anfield siden 2016 da han ankom fra Newcastle.

Wijnaldum har tilbud om å forlenge avtalen med Liverpool, men er også sterkt ønsket av Barcelona.

Les også: Reddet Manchester United på overtid: - For en mann

Liverpool Echo skriver at Wijnaldum mener han fortjener belønning for å ha bidratt til klubbens store opptur de siste par sesongene. Manager Jürgen Klopp vil heller beholde 30-åringen enn å lete etter en erstatter. Wijnaldum kommer dog neppe til å skrive under hvis han ikke får lønnskravet sitt innfridd.

Arsenal kommer trolig ikke til å gjøre nye forsøk på å hente Lyon-stjernen Houssem Aouar (22) i januar, rapporterer The Athletic. Aouar imponerte blant annet stort for i forrige sesongs Champions League. Nå topper Lyon og den franske landslagspilleren tabellen i Ligue 1.

Diego Costa (32) seiler opp som et mulig alternativ for Wolverhampton. The Times er kilden til disse opplysningene. Wolves trenger en erstatter for stjernespissen Raúl Jiménez (29). Sistnevnte er ute på ubestemt tid på grunn av en hodeskade.

Costa skilte lag med Atlético Madrid tirsdag. Han blir dermed tilgjengelig gratis i janaurvinduet.

Les også: Solskjær: - Klarer ikke se fordelen med ny koronapause

En spiller som derimot kan ende opp som et nytt fjes i Atlético Madrid-stallen, er Chelseas venstreback Marcos Alonso (30). The Independent mener å vite at et utlån kan sende Alonso til Wanda Metropolitano i januar.

Spanjolen har ikke spilt for Chelsea siden 26. september og virker langt unna fornyet tillit hos manager Frank Lampard. Backen er fra Madrid og spilte for Real Madrid helt fra niårsalderen til slutten av tenårene. Alonsos far spilte for både Atlético Madrid og Barcelona i en årrekke.

Eurosport melder at Mauricio Pochettino kommer til å jakte på flere stjerner fra gamleklubben Tottenham som Paris Saint-Germain-trener.

Argentineren tar etter alle solemerker over den ledige jobben på Parc des Princes. Midtbanespiller Dele Alli (24) og veterankeeper Hugo Lloris (34) trekkes fram som to av Pochettinos ønskede signeringer fra Spurs.

Tidligere England-, Real Madrid-, Juventus- og Roma-trener Fabio Capello er klokkeklar på hva han ville krevd for å slippe Paulo Dybala (27) fra Juventus, melder Gazzetta dello Sport. Bare Tottenhams Harry Kane (27) ville vært tilstrekkelig betaling, mener Capello.

Les mer Forrykende Leeds-målshow sjokkerte West Brom

Les mer Britisk storavis: Premier League vurderer koronapause etter smitteboom

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin