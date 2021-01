Onsdagens Premier League-rykter

MLS-klubb kan hente Mesut Özil ut av fryseboksen på Emirates Stadium.

Arsenal-stjernen Mesut Özil virker å være helt utfryst, og nå skriver Football London at tyskeren er i samtaler med DC United om en overgang til MLS.

Marca melder at Sergio Ramos har takket nei til Real Madrids tilbud om en ettårsforlengelse av kontrakten.

Manchester City-manager Pep Guardiola sier ifølge Sky Sports at han er ganske sikker på at Kevin de Bruyne vil signere en ny kontrakt med klubben.

Arsenal har blitt koblet til Norwichs midtbanespiller Emi Buendia, men Mirror skriver at overgangen ikke kommer til å skje fordi London-klubben ikke har råd til å hente argentineren.

Koronapandemien har gjort at Tottenham nå har lagt kontraktsforhandlingene til Harry Kane og Heung-min Son på is inntil videre. Det melder Evening Standard.

Bayern Münchens kantspiller Kingsley Coman har blitt koblet til både Manchester City og Manchester United, men 24-åringen er ifølge Bild meget godt fornøyd i Bayern.

Daily Mail skriver at West Ham har bestemt seg for ikke å hente tilbake Marko Arnautovic. Den 31 år gamle østerrikeren forlot London-klubben til fordel for kinesiske Shanghai SIPG, men blir for dyr å hente tilbake, ifølge den engelske tabloidavisen.

Dani Ceballos, som er utlånt fra Real Madrid til Arsenal, håper å returnere til den spanske storklubben for å kjempe om en plass i startelleveren til Zinedine Zidane. det skriver Cadena SER.

Barcelona-manager Ronald Koeman sier han har laget en liste over spillere det ville vært interessant å hente til klubben. Det skriver Marca.

Brentford er interessert i å signere Prestons 26 år gamle midtbanespiller Ben Pearson. Også West Bromwich og Celtic har blitt koblet til engelskmannen, skriver Daily Mail.

Tidligere England- og Southampton-spiss James Beattie er en av flere kandidater til å ta over managerjobben i Fleetwood Town.

