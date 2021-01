Onsdagens Premier League-rykter

Tottenham har spiss på radaren, Liverpool kobles med midtbanestjerne og Manchester United vil by på forsvarsspiller.

Tottenham skal ha Southampton-spissen Danny Ings på ønskelisten, ifølge Eurosport. Samtidig melder The Mirror at økonomien i Southampton er slik at klubben kanskje blir nødt til å selge unna noen spillere. The Telegraph bidrar også og skriver at Ings ønsker seg til en klubb som skal spille i Champions League neste sesong. Han har derfor ikke ønsket å diskutere ny kontrakt med Southampton.

Inter-spissen Romelu Lukaku har blitt koblet med Manchester City, men ifølge Express har belgieren ingen interesse av en slik overgang.

LES OGSÅ: Berbatov kommer med klar Pogba-beskjed: - Håper såpeoperaen slutter

Både Liverpool og Tottenham ser på muligheten for å knytte til seg Inter-stjernen Nicolo Barrella, hevder Calciomercato.

Liverpool og Barcelona har ikke gitt opp håpet om å slå kloa i David Alaba fra Bayern München, etter at spillerens far nylig hevdet at ingenting var klarert med tanke på at sønnen skal spille for Real Madrid neste sesong, melder Sport1.

Manchester United skal være villig til å legge rundt 11 millioner pund på bordet for forsvarsspilleren Facundo Medina fra franske Lens, ifølge La Voix Du Nord.

Manchester United-spiller Jesse Lingard har blitt koblet med franske Nice, men klubbens interesse for 28-åringen skal nå ha kjølnet, hevder Sky Sports.

Tottenhams Dele Alli skal føle seg trygg på at han får en låneovergang til franske PSG i løpet av dette overgangsvinduet, melder The Sun.

LES OGSÅ: Carragher og Neville i full diskusjon etter storkampen: - Latterlig

Arsenal har i lengre tid blitt koblet med Norwich-spilleren Emi Buenda, men skal nå ha fått beskjed om at argentineren ikke får dra i januarvinduet, ifølge Independent.

Manchester City har en opsjon på å kunne kjøpe tilbake Douglas Luiz fra Aston Villa for 27,5 millioner pund, men den opsjonen utløper til sommeren. Det er ikke ventet at de lyseblå vil benytte seg av denne muligheten, melder Birmingham Mail.

Den franske klubben Montpellier skal ha avslått et bud fra West Ham for spissen Gaetan Laborde, ifølge The Guardian.

Real Madrids Martin Ødegaard skal ha bedt om å forlate klubben på lån, men det er fortsatt uklart hvor nordmannen kan ende opp, ifølge Marca.

LES OGSÅ: John Barnes mener Thiago er grunnen til fronttrioens problemer: - Det fungerer ikke

West Ham-manager David Moyes sier at det trolig ikke blir noen nye spillerkjøp hos londonklubben i dette overgangsvinduet, skriver London Evening Standard.

Newcastle-forsvarer DeAndré Yedlin sier han ikke vet om han får fortsette i Premier League-klubben eller ikke og at Newcastle enn så lenge ikke har tatt noe initiativ til å forhandle om en ny kontrakt, ifølge Newcastle Chronicle.

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg