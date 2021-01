Onsdagens Premier League-rykter

PSG-stjernen Angel Di Maria kan havne i Tottenham til sommeren.

Tottenham har kontaktet Angel Di Maria, med håp om å få til en overgang til sommeren, hevder L'Equipe. Den tidligere Manchester United-spilleren står uten kontrakt etter inneværende sesong og kan dermed forlate Paris Saint-Germain gratis.

En annen Bosman-spiller som nevnes i forbindelse med Tottenham er Nikola Maksimovic. Napolis 29 år gamle serbiske midtstopper skal stå høyt på José Mourinhos ønskeliste, hevder Spazio Napoli.

Samtidig håper PSG å få til et Dele Alli-lån allerede i januar. Alli har havnet ute i kulda under José Mourinhos ledelse av Tottenham, og 24-åringen selv ønsker å spille førstelagsfotball frem mot EM. Spurs vurderer Florian Neuhaus som erstatter, skriver The Mirror.

Thomas Tuchel er i gang på treningsfeltet som Chelsea-manager etter at Frank Lampard fikk sparken tidligere denne uken. Ifølge Sport Bild har tyskeren Leipzig-stopperen Dayot Upamecano øverst på sin ønskeliste.

Den første Chelsea-spilleren som forlater klubben etter at Tuchel tok over, blir trolig Baba Rahman. Venstrebacken har vært på en rekke utlån de siste årene, og nå skal 26-åringen være på vei til PAOK Salonika på lån, melder Sport 24.

Facundo Pellestri ankom Manchester United fra Penarol i oktober. Nå ligger det an til at 19-åringen lånes ut, og både Club Brugge og Alaves skal være interessert i kantspilleren, skriver Goal.

Spekulasjonene rundt Christian Bentekes fremtid har startet etter at Crystal Palace hentet Jean-Philippe Mateta fra Mainz. Ifølge Sky Sports er det imidlertid ventet at Benteke blir på Selhurst Park, til tross for interesse fra WBA.

Leicester er optimistiske, med tanke på å hente James Tarkowski fra Burnley til sommeren, skriver The Mirror. Forsvarsspilleren har kontrakt med Burnley ut neste sesong og har foreløpig ikke vært villig til å signere en ny kontrakt. Både Leicester og West Ham har tidligere vist interesse for 28-åringen.

Everton får konkurranse av Parma i kampen om signaturen til Bayern-talentet Joshua Zirkzee. Merseyside-klubben skal ha tilbudt seg å låne 19-åringen, med en opsjon på kjøp for 8.9 millioner pund, melder Sky i Tyskland.

