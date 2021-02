Onsdagens Premier League-rykter

Tottenham-stjerne ble nektet overgang på deadline day.

Ifølge Telegraph blokkerte styreleder Daniel Levy en mulig overgang for Dele Alli til PSG like før overgangsvidnuet stengte. 24-åringen var klar for å reise til Paris-klubben, men Tottenham-sjefen ønsket ikke å slippe han på grunn av klubbens skadesituasjon.

Unggutten Sinclair Armstrong (17) skal være ønsket av Manchester City, Celtic og Crystal Palace, ifølge Talksport. Han spiller i dag for QPR.

Ifølge Express er ikke Manchester United lenger like interesserte i Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Mye av grunnen til det skal være ankomsten til 18 år gamle Amad Diallo fra Atalanta. Avisen melder at Ole Gunnar Solskjaer og resten av klubben heller vil satse alt på å hente Erling Braut Haaland og Sevillas Jules Kounde til sommeren.

Ifølge RAC1 forsøkte Arsenal å sikre seg Junior Firpo fra Barcelona på deadline day.

Daily Mail rapporterer at Olympique Marseilles Duje Caleta-Car var langt nede og «ødelagt» etter at det var klart at en deadline day-overgang til Liverpool ikke materialiserte seg.

PSG-stjernen Neymar er i ferd med å signere en ny kontrakt med klubben frem til 2025, ifølge Goal. Pariserne ønsker også å sikre seg Lionel Messi til sommeren, ifølge Metro. ESPN melder at Kylian Mbappe snart vil bestemme seg for fremtiden. 22-åringens kontrakt går ut sommeren 2022.

Ifølge OUL sendte Manchester City en speider til Copa Libertadores-finalen forrige helg for å se på Patrick de Paula hos Palmeiras. 21-åringen er også ønsket Benfica og flere andre klubber.

AS hevder at Real Madrid vurderer å selge Vinicius Junior kommende sommer. Avisen skriver at klubben ser på brasilianeren som en spiller de kan tjene penger på i en vanskelig økonomisk situasjon.

