Onsdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United vil vente med å tilby Ole Gunnar Solskjær ny kontrakt.

Nordmannens avtale med Manchester United går ut etter neste sesong, men foreløpig vil klubbledelsen på Old Trafford avvente før de går inn i nye kontraktsforhandlinger med Solskjær, skriver The Sun. Avisen hevder at klubben kan være villige til å tilby nordmannen en toårskontrakt med bedre lønnsvilkår enn han har i dag, men at de vil vente til etter sesongen før de eventuelt foretar seg noe. Manchester United har for det meste hatt en oppløftende sesong under Solskjærs ledelse, og befinner seg for øyeblikket på 2. plass i Premier League, men prestasjonen har imidlertid likevel variert noe. Nå gjenstår det å se om klubbledelsen føler Solskjær gjør seg fortjent til en ny kontrakt.

Leicester kommer neppe til å benytte seg av muligheten til å kjøpe Cengiz Under og vil dermed sende ham tilbake til Roma når låneoppholdet hans er avsluttet, melder Eurosport. I stedet skal Leicester-manager Brendan Rodgers ha fått øynene opp for Marseille-vingen Florian Thauvin som han angivelig skal være interessert i å hente til sommeren.

John Stones opplever en stor opptur i Manchester City denne sesongen. Etter å ha vært ute i kulden, har Stones slått tilbake og vært en svært viktig brikke for den engelske serielederen. Nå skriver The Times at Manchester City vil gå i forhandlinger med midtstopperen om en ny avtale til sommeren.

Svenske Robin Olsen er for øyeblikket lånt ut av Roma til Everton. Den 31 år gamle keeperen virker å trives på Goodison Park, skal vi tro Goal.com som hevder at Olsen håper å gjøre overgangen permanent.

Manchester City skal ha gitt opp jakten på Inter-angriper Lautaro Martinez. Argentineren har vært ønsket av en rekke andre europeiske storklubber det siste året, men nå ser det ut til at 23-åringen kommer til å signere en ny kontrakt med Serie A-klubben, melder Eurosport. Martinez har scoret 10 mål på 21 seriekamper så langt denne sesongen.

Dwight Gayle skal være frustrert over manglende spilletid i Newcastle for øyeblikket. Den erfarne 31-åringen ser for øyeblikket ikke ut til å skrive under på noen ny avtale med Premier League-klubben og det hele kan ende med at Gayle forlater klubben gratis når avtalen hans går ut etter sesongen, skriver Newcastle Chronicle. Fulham skal være blant klubbene som kunne tenke seg å hente angriperen.

