Onsdagens Premier League-rykter

Ettertraktet stopper skal ha takket nei til Liverpool, Manchester United kobles med flere spillere og disse kan erstatte José Mourinho i Tottenham.

Manchester United skal følge med på utviklingen til Real Madrid-spilleren Federico Valverde med tanke på en overgang fram i tid, melder The Sun.

Everton skal være interessert i Juventus-spilleren Adrien Rabiot og kan gjøre et forsøk på å hente midtbanespilleren til sommeren, hevder Daily Mail.

LES OGSÅ: Neville mener Solskjær må ta grep: - De er hverandres problemer

Marseille-stopper Duje Caleta-Car ble heftig koblet med Liverpool i slutten av januar, men sier han takket nei til Premier League-klubben, ifølge Goal.

Dayot Upamecano ble nylig solgt fra RB Leipzig til Bayern München. Ifølge The Mirror hadde Manchester United muligheten til å hente den franske stopperen for rundt 1,9 millioner pund i 2015, hevder en av Upamecanos rådgivere.

Det blir ikke billig om Tottenham-ledelsen bestemmer seg for å sparke José Mourinho. Ifølge portugisiske A Bola vil det koste solide 34,8 millioner pund.

RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann og Leicester-sjef Brendan Rodgers seiler opp som mulige kandidater til å erstatte Mourinho i Tottenham, om han ikke skulle få fortsette som manager i londonklubben, hevder Daily Mail.

LES OGSÅ: Bilder av Tuchel og Kanté vekker reaksjoner: - Han blir benket og du forventer at han skal være glad?

Eurosport skriver at Spurs-formann Daniel Levy tidligere har forsøkt å hente Brendan Rodgers til klubben og kommer trolig til å prøve på nytt om sjansen skulle by seg.

Den engelske vingen Demarai Gray sier ifølge Sky Sports at han aldri fikk tilbud om ny kontrakt i Leicester, før han dro til tyske Bayer Leverkusen.

Manchester United sikret nylig stortalentet Mason Greenwood på en ny kontrakt og nå hevder Express at neste prioritet for storklubben er å hente inn en midtstopper. Samme avis skriver også at United foretrekker å sikre seg Erling Braut Haaland foran Jadon Sancho. Begge spiller for Borussia Dortmund.

LES OGSÅ: Fleipet med Lingard etter forsøk på «straffetyveri»

Manchester United skal være villig til å betale rundt 60 millioner pund for å få inn Sevilla-midtstopper Jules Kounde til sommeren, hevder Teamtalk.

Real Madrid har meldt seg på i kampen om Braga-stopper David Carmo. Liverpool forsøkte å signere spilleren i januar, men mislyktes, skriver spanske AS.

Arsenal er kun villig til å tilby David Luiz en ny kontrakt om han takker ja til en rolle som spillende trener i klubben og tar en rolle i staben til Mikel Arteta, melder Football London.

LES OGSÅ: Souness tror Solskjær snart tar grep: - Det påvirker resten av laget

Newcastle skal ikke være interessert i å henter inn tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge, selv om det har gått rykter om dette, ifølge Football Insider.

Manchester United-bos Ole Gunnar Solskjær sier han enn så lenge ikke har gått i forhandlinger med klubben om en ny kontrakt, selv om hans nåværende avtale går ut etter neste sesong, skriver The Mirror.

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen