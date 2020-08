Oppfordring til svenske skistjerner: Ikke kjeft på smørerne

Sist vinter haglet kritikken mot de svenske skismørerne. Slik vil ikke den nye smøresjefen ha det.

Svensker er som oftest sindige. Det skal litt til før de sier ifra. Derfor var det overraskende at flere av langrennsessene langet ut mot dårlige ski i verdenscupen sist vinter. Smørernes innsats ble åpent kritisert.

Enkelte ganger var løpere så skuffet at de gråt over at en mulig topplassering røk som følge av at skiene var merkbart svakere enn flertallet av konkurrentenes.

Nytilsatt smøresjef Petter Myhlback vil ikke ha en slik åpen misnøye i framtiden. Løperne er ikke pålagt munnkurv, men Myhlback presiserer at det er smøresjefens jobb å kommunisere med mediene. Eventuell misnøye skal kommuniseres internt.

– Det er smøresjefens ansvar å ta denne diskusjonen med mediene, fastslår Myhlback.

I hardt vær

Det stormet rundt de svenske skismørerne gjennom hele forrige sesong. Oppladningen til sesongen var heller ikke bra. Det tok tid å få på plass en ny organisasjon.

– Det gjorde at arbeidet kom i gang for sent, sier Myhlback.

Han tok selv over som smøresjef etter Anders Niemi i vår.

– Justeringene som ble gjort i smørergruppen var ganske unødvendige ettersom det handler om en liten kompetansegruppe i Sverige. Da må man behandle gruppen med respekt, sier Myhlback.

Brudd med tradisjon

De mange smørebommene gjorde at mange løpere ikke kunne unnlate å komme med åpen kritikk. Det var uvant kost siden det har eksistert en tradisjon om å holde slik kritikk internt.

– Det er frustrerende når man kjenner at man ikke har de samme forutsetningene som de andre til å gå fort, sa Ebba Andersson ved ett tilfelle.

– Det begynner å skje litt vel ofte, sa Jens Burman etter et av løpene der han slet med dårlige ski.

(©NTB)