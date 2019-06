Oppgitt King mener Norge er for lite kyniske: Varsler alvorsprat med Lagerbäck

Joshua King etterlyser mer kynisme i det norske laget etter nedturen mot Romania.

NORGE - ROMANIA 2-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): King var irritert etter nok et poengtap på eget gress. King mener Norge må lære seg å drepe kamper.

- Lars er veldig opptatt av at vi ikke skal pådra oss gule kort, og vi er som roboter, hører på alt og er redde for å gjøre noe som strider imot Lars. Men jeg mener at, hvis man leder 2-0 på hjemmebane og de scorer et mål, drøy tid og få gult kort, sier King til Nettavisen.

- Vi er altfor snille. Mentaliteten er for snill, legger han til.

Det klarte ikke Norge å gjøre mot Romania, og konsekvensen er to nye poeng tapt i kampen om EM-billett.

- Ikke én gang på utspill fra Sten sa dommeren at «nå må dere komme igjen». Når vi leder 2-0, drøy tid, du får alltid en advarsel først. Da sparer man 30 sekunder her og 30 sekunder der. Hadde vi gjort det, hadde vi vunnet 2-1, enkelt og greit, sier King.

Varsler prat med sjefen



Nå varsler han en prat med Lars Lagerbäck for å lette på hjertet om det han mener er et altfor lite kynisk Norge-lag.

- Dere vet hvordan jeg er, jeg sier alltid min mening. Det trenger dere ikke være redd for, svarer King.

Premier League-spilleren snakket lidenskapelig om temaet i pressesonen etter fredagens kamp. Han kom der med en rekke eksempler på hva Norge burde gjort for å ri seieren i land.

- Nummer én, bruk mye lenger tid når vi scorer. Bruk lenger tid på å feire, det er ikke lett å score mål i fotball, nyt den følelsen. Vi brukte kanskje ett og et halvt minutt, bruk tre minutter på å feire, hva skal dommeren gjøre? Gi gult kort til 11 mann? Det går ikke, innleder King.

- Nummer to, vi sluttet å spille spillet vårt. Vi hadde en del kontringer der vi heller spilte tilbake til Sten (Grytebust), han kliner ballen langt opp og vi taper den.

- Nummer tre: Dra ned en mann og få gult kort. Jeg vet Lars har sagt det til oss at vi ikke skal få unødvendige gule kort, men hvis tre mann får gule kort for å drøye tid, og vi får tre poeng, da er alle fornøyde. Vi er altfor snille, og jeg mener det må endres. Jeg har spilt i Premier League i fire år nå, og alltid når vi spiller mot et lag som leder, er de siste ti minuttene et helvete, beskriver han.

FRUSTRERT: Haitam Aleesami har ikke noe problem med å være mer kynisk hvis det resulterer i et EM-sluttspill. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Aleesami klar for å være mer kynisk: - Handler om EM

Haitam Aleesami, Norges venstreback, er tydelig på at Norge slipper inn to altfor enkle scoringer mot Romania. Han mener det norske laget må bli flinkere til å dra ned tempoet når spiller bølger frem og tilbake.

- Vi bør bli litt mer kyniske, sier Aleesami til Nettavisen.

Han viser til Tarik Elyounoussi som han mener var klok da han i andreomgangen la seg ned og drepte tid.

- Det handler om å ta seg til EM og spør du meg så gjør jeg alt for å vinne disse kampene. Til tider er det kanskje greit å drepe den flyten de har når de får 2-1 ved å drøye litt tid, legge seg ned, få frispark og enkelt og greit få dem ut av matchen, forklarer Aleesami.

Norges kaptein: - Det skal ikke skje

Landslagskaptein Omar Elabdellaoui tror at løsningen sitter i hodet hos spillerne. Han er klar på at Norge ikke skal rakne slik de gjorde mot Romania.

- Det skjer mot Sverige også. Vi har snakket så mye om det, og vi har gått gjennom alt som gikk galt etter Sverige-kampen. Vi føler at vi har full kontroll igjen her mot Romania, men jeg vet ikke om vi blir feige eller slitne. Plutselig så lar vi dem komme inn i kampen og slipper inn to billige mål. Det er skuffende, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

SKUFFET: Omar Elabdellaoui og det norske laget ledet 2-0, men måtte til slutt nøye seg med et poeng mot Romania. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Norge-kapteinen mener laget må bli flinkere til å fullføre helt inn.

- Først og fremst så varer en kamp i 90 minutter og det holder ikke å gjøre det bra i 70 minutter. Å starte med å fullføre kampen er noe vi må fokusere på. Vi må være på hele veien. Det skal ikke gå an å slippe inn to mål på den måten, sier høyrebacken.

Gir ikke opp

Norge står nå med kun to poeng etter de tre første kampene i EM-kvalifiseringen. På forhånd antydet landslagssjef Lars Lagerbäck at det ville bli svært viktig å ta totalt seks poeng mot Romania og Færøyene, men det håpet er allerede knust.

Aleesami nekter imidlertid å gi opp håpet om å klare 2. plass i gruppen.

- Dere kan skrive så mye dere vil om at det er kjørt, at det ikke ser bra ut og være negative. Vi får en fin utfordring foran oss nå. Vi tar en match av gangen. Nå venter Færøyene borte og vi drar dit for å vinne, forteller venstrebacken.

Han mener også at Norge bør være gode nok til å slå Malta, Sverige og Romania på bortebane. Derfor vil han ikke gi opp håpet ennå.

- Som du er inne på, så ser det tøffere ut nå, men det blir en kul utfordring, sier Aleesami.

Norge møter Færøyene borte i Torshavn førstkommende mandag.

