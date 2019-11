Oppgitt Sundby brøt 15-kilometeren på Beitostølen

Martin Johnsrud Sundby har fått en tung start på sesongen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Søndag valgte han å bryte 15-kilometeren i friteknikk på Beitostølen.

Nettavisen møtte Sundby like etter at han hadde valgt å bryte løpet, men den norske landslagsprofilen ville ikke svare på noen spørsmål.

Røa-løperen skal imidlertid ha sagt følgende til en NRK-medarbeider:

- Det funker ikke!

Stakk av

Sundby var ikke i noe godt humør og forlot raskt skistadion på Beitostølen etter løpet.

Nettavisen møtte flere i det norske støtteapparatet etter lørdagens 15-kilometer, og det var forvirring i den norske leiren.

Ingen kunne gi noe godt svar på hvor Sundby hadde blitt av.

Landslagssjef Espen Bjervig var blant dem som var på leting etter Sundby.

Heller ikke landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde fått mulighet til å snakke med Sundby da han møtte pressen etter løpet.

- Jeg har ikke hørt noe annet enn at han brøt og at det ikke fungerte. Nå skal jeg prate med ham etterpå, sier Nossum til Nettavisen.

Han er overrasket over at Sundby valgte å bryte og liker det ikke.

- Jeg blir alltid bekymret når folk står av skirenn, sier Nossum.

USIKKER: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vet ikke hva som gikk galt for Martin Johnsrud Sundby på Beitostølen søndag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lagkameraten overrasket over Sundby



Også lagkamerat Hans Christer Holund som ble nummer tre i søndagens renn er overrasket over at Sundby fikk det tungt i løpet.

- Han har vært veldig sterk de siste månedene. Senest på samlingen på Sjusjøen var han råsterk. Før helgen hadde jeg han som en favoritt på de distansene her. Jeg er litt overrasket, sier Holund.

Han påpeker at han ikke har fått snakket med Sundby etter løpet, men virker uansett å ikke være så bekymret for lagkameraten.

- Han er godt trent så jeg tror ikke det er noen fare. Det er litt sånn det er på starten av året. Det svinger litt, forteller Holund.

3. PLASS: Hans Christer Holund tok tredjeplassen under søndagens 15-kilometer på Beito. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Skuffende sesongåpning

Det fungerte heller ikke for Sundby på lørdagens 15-kilometer i klassisk stil. Da endte nordmannen helt nede på en 31. plass.

- I dag var det stort sett alt som ikke fungerte. Kropp og materiale. Jeg innser lynraskt at dette ikke er all verdens å gå for og da drar jeg i brekket. Det blir mer eller mindre en slags Petter Northug-kopi de siste to rundene, sa Sundby til Nettavisen etter lørdagens løp.

Da virket han imidlertid ikke å være særlig bekymret, men spørsmålet er hva han tenker etter et nytt fiaskorenn på Beitostølen.

Forhåndsuttatt til Ruka

Rennene på Beitostølen har i utgangspunktet ikke så stor betydning for de fleste av landslagsutøverne etter som flere av dem allerede er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.

Sundby er en av dem som allerede er tatt ut til å gå i Finland, men rennene på NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det ikke er noen selvfølge at Sundby skal reise hvis det er noe galt.

– Først må vi få svar på hva dette handler om. Så jeg håper vi får det. Det kan være mange muligheter, men Martin trenger å være hundre prosent hvis han skal gå tre renn i Finland. Jeg er spent på hva han selv sier, sier Aukland på NRK etter løpet.

Landslagstrener Nossum er imidlertid klar på at planen fortsatt er at Sundby skal til Ruka.

Gode tendenser i sesongoppkjøringen gjør Nossum mindre bekymret for fortsettelsen.

- Han er fortsatt på blokken min med tanke på neste helg. Vi får ta en vurdering og finne ut hva dette skyldes. Det er ikke mange måneder siden han ble verdensmester på ski, så jeg er ikke noe redd for at han kan gå fort på ski. Jeg har sett ham på trening i hele høst og det er ikke mange uker siden han var meget bra, forklarer Nossum.