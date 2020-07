Opplevde ydmykende episode i fjor. Nå hylles Vålerengas Ivan Näsberg av Dag-Eilev Fagermo

- Han kan bli blant de bedre i Eliteserien, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

VÅLERENGA-HAUGESUND 1-0

VALLE/OSLO (Nettavisen): Han har vært en Vålerengas beste spillere hittil denne sesongen, men veien frem til fast plass og stabilt gode prestasjoner har ikke bare vært enkel for Vålerenga-gutten Ivan Näsberg.

Mot Haugesund onsdag kveld viste han nok en gang at han har utviklet seg mye i løpet av sesongens åtte første kamper.

24-åringen som er født og oppvokst midt i tykkeste Vålerenga-land har startet samtlige kamper under Fagermo denne sesongen. Forrige sesong måtte han vente helt til den sjette runden før han fikk sine første minutter under Ronny Deilas ledelse.

Våren 2019 ble også en periode som gjorde inntrykk på Näsberg. I hjemmekampen mot LSK, hatlag nummer én for VIF-fansen, kokte det regelrett over etter oppgjøret.

- Går ikke inn på meg

Vålerenga gikk på en grufull 0-3-smell hjemme mot erkerivalen som nå spiller i OBOS-ligaen. Det som skjedde etter kampen husker Näsberg fremdeles godt.

- Det var en uheldig situasjon etter hjemmekampen mot LSK der jeg fikk en saftig spyttklyse i ansiktet. Vi fikk ordnet opp i det ganske fort og jeg føler stort sett at fansen er ordentlig bra folk. Det går ikke inn på meg. Jeg ble kanskje litt sur og det kan koke over litt, men jeg legger ting bak meg ganske fort, sier Näsberg til Nettavisen.

- Har du tilgitt det som skjedde?

- Tilgitt og tilgitt. Jeg legger det i hvert fall bak meg, så tar vi det derfra.

VIF-stopperen forteller at det også oppstod noen situasjoner utover den svært tunge høsten for Oslo-klubben.

- Det var noen ampre situasjoner etter noen tunge tap i fjor. Selvfølgelig skjønner jeg at det er emosjonelle supportere, for det er vi også. Så lenge det ikke det går altfor langt så kan jeg leve med å bli slaktet litt, forklarer han.

Les også: Gir tommelen ned til eget lag: - Som fotball i sirup

Det var etter kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm på Intility Arena i fjor at det kokte over for enkeltpersoner blant hjemmefansen. Det fikk Ivan Näsberg kjenne på kroppen. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Fikk klar beskjed



I Fagermos nye system ser denne sesongen lysere ut for både Vålerenga som lag og Näsberg personlig.

Etter 1-0-seieren mot Haugesund onsdag er Vålerenga nå oppe på 3.plass i Eliteserien. Med snart en tredjedel av sesongen unnagjort har Oslo-klubben foreløpig posisjonert seg som et topplag.

Allikevel var ikke alt perfekt i onsdagens seier.

- Det var egentlig ingen som fremhevet seg som mer friske enn andre. Da begynner det kanskje å bli mer mentalt enn muskulær trøtthet. Jeg måtte bevisstgjøre i pausen om at denne kampen tar vi om vi fikk opp tempoet litt, sa Fagermo til Nettavisen etter kampen.

Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo feiret seier mot Haugesund og skrøt etter kampen av sin nye forsvarsklippe. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Selv om kampen mot Haugesund ble betegnet som tung og energiløs har treneren også bitt seg merke i Näsbergs progresjon.

- Jeg er veldig fornøyd og glad over den utviklingen han har hatt. Når jeg kom hit så kikket jeg på alle kampene til Vålerenga i fjor, jeg så på alle baklengsmålene. Jeg sa til Ivan at jeg ikke synes han er noen venstreback. Med meg som trener er han midtstopper og det tror jeg han er glad for selv. Vi har jobbet mye med forsvarsspillet og fitnessen hans, offensivt er han veldig god. Han skal bli en enda råere toppidrettsutøver. Han har vært en av våre best og kan bli blant de bedre i Eliteserien, sier Fagermo.

Etter runden onsdag ble også Näsberg trukket frem av Eurosport-ekspert Bernt Hulsker som en av ligaens topp tre «unsung heroes» så langt.

VIF-stopperen bifaller mye av det sjefen sier.

- Det var mye tunge bein og litt sirup, men det er naturlig etter at vi spilte mot Mjøndalen med ti mann i 60 minutter. Igjen står hele laget bra bakover, vi rydder unna og gjør det vi skal. Da blir det tre poeng, sier Näsberg.

- Hjelper det deg at Fagermo har gitt deg en tydelig rolle som midtstopper?

- Ja, hundre prosent. Han har gitt meg den tilliten, jeg føler at jeg kan vokse og vokse med den tilliten. Det er selvfølgelig stopper jeg vil spille og der jeg føler jeg kan bli best, fortsetter han.

Ivan Näsberg hadde stort sett god kontroll når han måtte i aksjon mot Haugesund. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Positivitet og ny giv

Med Vålerenga på en ny bølge av positivitet merker også Näsberg at omgivelsene legger merke til innsatsen.

- Bare jeg går en tur rundt i området her så får jeg kommentarer om at jeg har spilt bra og slikt. Selv om folk ikke er her (på stadion red.anm) akkurat nå, så følger de med. Akkurat nå føler jeg på et veldig bra fellesskap og mye mer positivitet i hele klubben, men det er nok naturlig i og med at vi får resultater. Det at vi presterer solid. Om vi bare fortsetter der så blir det veldig bra, sier han med et stort glis.

- Selv om det bare er 200 her nå så hører man dem. Spesielt for meg med et ekte Vålerenga-hjerte som også er fra Vålerenga, vil jeg alltid sette pris på det.

Vålerenga tok sesongens fjerde seier denne sesongen da de slo Haugesund i det som må kunne karakteriseres som en lite fartsfylt kamp onsdag kveld. På de åtte første kampene har det så langt blitt ett tap selv om Vålerenga til tider har vært hardt presset i en del kamper der de har blitt redusert til ti mann.

Näsberg innrømmer at suksessen ikke er noe han tar for gitt.

- Som jeg har sagt tidligere så tror jeg det har litt med selvtillit å gjøre. Jeg føler jeg har vokst mye der, samtidig har jeg blitt en mer robust spiller. Jeg har begynt å like å ta litt ansvar også, da har totalpakken blitt bedre i år selv om jeg alltid har visst selv at jeg har potensial til å levere bra. Det er deilig å se at det endelig går den veien der, avslutter han.