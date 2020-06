Opplysninger til Nettavisen: Larsen Kwarasey avslo tilbud fra Lillestrøm

Klubben fra Romerike skal ha forsøkt å hente erkerivalens sisteskanse.

Lillestrøm skal være på jakt etter ny keeper og skal ha forsøkt å hente Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey rett før overgangsvinduet stenger, det får Nettavisen opplyst fra troverdig hold tirsdag.

Keeperen skal ha avslått tilbudet.

Larsen Kwarasey har ikke spilt for Vålerenga denne sesongen og er ikke lenger klubbens førstevalg mellom stengene. Kontrakten hans med Oslo-klubben går ut på årets siste dag i 2020.

Begge klubber benekter

Nettavisen har vært i kontakt med Larsen Kwarasey på tirsdag, men keeperen ønsker ikke å kommentere saken.

- Det er ingenting som foregår. Hadde det vært noe som foregikk, så hadde jeg vært involvert, sier Vålerengas sportssjef, Jørgen Ingebrigtsen, til Nettavisen.

Og legger til følgende om det har vært kontakt mellom klubbene vedrørende Kwarasey:

- Det stemmer overhodet ikke.

Nettavisen har informasjon på at Kwarasey er et navn som har vært diskutert konkret på Åråsen.

Daglig leder i LSK, Robert Lauritsen, er ordknapp når Nettavisen prater med han tirsdag ettermiddag.

- Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst om spilleroverganger på nåværende tidspunkt, sier Lautritsen til Nettavisen.

SKAL HA TAKKET NEI: Adam Larsen Kwarasey skal ha fått muligheten til å dra til Lillestrøm på deadline day. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Innholdsrik karriere

Den 32 år gamle keeperen var også sterkt ønsket av Kristiansund etter at Sean McDermott ble skadet, men der ble til slutt Eirik Holmen Johansen klubbens nye keeper etter at VIF-keeperen skal ha takket nei.

Larsen Kwarasey, som kom til Oslo-klubben sommeren 2017 står med 24 landskamper for Ghana, og representerte nasjonen under Afrikamesterskapet i 2012, og under VM i Brasil i 2014.

Larsen Kwarasey kan også se tilbake på en innholdsrik karriere der han har vært innom klubber som Brøndby og Portland Timbers i den amerikanske fotballigaen (MLS).

32-åringen har også vunnet Eliteserien med både Strømsgodset og Rosenborg, samt en cuptittel med begge de norske klubbene Han har også vunnet MLS Cup med Portland Timbers.

Vålerenga spiller borte mot Rosenborg i Eliteserien onsdag.

Lillestrøm serieåpner mot Grorud i OBOS-ligaen fredag.

En overgang som derimot gikk i orden på deadline day for Lillestrøm, var salget av Sheriff Sinyan til Molde.

Stopperen forlater dermed Åråsen etter 29 kamper for de gulkledde, hvor han i den perioden noterte seg for én nettkjenning.

- Jeg synes det er herlig å være her i Molde, det er jo Norges beste lag og de beste gutta spiller her. Deilig å få lov til å komme hit og bli med på det, sa Sheriff selv da overgangen ble bekreftet av Molde.