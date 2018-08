Oppretter minnefond for Vibeke Skofterud

Skal donere penger og gi oppmerksomhet for personer som gjør noe bra for andre.

Forrige uke kom nyheten om at skistjernen Vibeke Skofterud ble funnet død på en holme, etter en vannscooterulykke, ved Hove i Arendal.

Den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at hun trolig døde momentant.

Lørdag melder VG at familien til Skofterud har opprettet et minnefond. De ønsker på den måten å videreføre skistjernens engasjement for psykisk og fysisk helse.

I dødsannonsen, som sto i lokalavisen Smaalenene fredag, heter det:

«like kjært som blomster er en gave til Vibeke Westby Skofteruds minnefond».

– Det var fysisk og psykiske helse som lå hennes hjerte nærmest. Derfor er det naturlig at dette fondet vil gå til det. Men foreløpig har ikke familien rukket å se nærmere på dette, sier familiens talsmann Pål Tømmerhoel til VG.

– Meningen er at minnefondet skal gi oppmerksomhet og økonomisk bistand til personer eller organisasjoner som gjør noe bra for andre.

I dødsannonsen er også følgende dikte:

«Du eide latter og gode smil, en omsorg sterk og uten tvil. Ditt livsverk vil aldri falle, din styrke samlet oss alle.»

Fredag ble Skofterud hedret på Blinkfestivalen. Før rennet var det ett minutts stillhet.

Skofterud begraves fra Eidsberg kirke torsdag 9. august klokken 13.00.

