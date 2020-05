Opprørt Phil Neville oppsøkte Ferguson hjemme før United-exiten: - Jeg kunne ikke akseptere det

TIDLIGERE Manchester United-manager Alex Ferguson og Phil Neville hadde et godt forhold. Det kom til syne da sistnevntes dager på Old Trafford gikk mot slutten. Foto: AP Photo/Jon Super

Da den tidligere Manchester United-profilen ble vraket til fordel for Kleberson og Eric Djemba-Djemba skjønte han at noe måtte gjøres. Det førte til et besøk hjemme i huset til Alex Ferguson.

Yngstebror Neville spilte i Manchester United helt siden akademi-tiden i 1990 og frem til 2005. I et ferskt intervju med BBC snakker han ut om hvordan karrieren i en av verdens største klubber brått fikk en slutt for 15 år siden. - På slutten var jeg veldig frustrert. De siste 18 månedene spilte jeg kanskje en kamp hver andre eller tredje uke eller hver andre eller tredje kamp. Det var ikke nok, sier Phil Neville i intervjuet. - Jeg var 27-28 år, jeg hadde akseptert dette i store deler av karrieren min fordi jeg hadde store spillere rundt meg. Så fikk vi inn noen spillere som Kleberson og Eric Djemba-Djemba, og de begynte å få spilletid før meg. Det ble en oppvåkner, jeg kunne ikke akseptere det lenger, forteller han. Les også: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (+) Dro hjem til Ferguson Dermed bestemte han seg for å ta en prat med sjefen, ingen ringere enn sir Alex Ferguson. Men å bare stikke innom kontoret hans på Uniteds treningsanlegg var ikke aktuelt. - Jeg dro over til huset hans. Konen hans Kathy lagde en kopp te til oss, og vi diskuterte fremtiden. Nærheten i forholdet vårt gjorde at jeg kunne dra hjem til ham, han behandlet meg så utrolig bra, husker Neville. - Vi synes det var vanskelig, begge to, men ble enige om at det beste for meg trolig var å forlate klubben, legger han til. Phil Neville spilte til slutt 378 kamper totalt for United og vant en rekke trofeer. Etter 15 år på Old Trafford gikk karriereveien videre til Everton, der han fant seg til rette og ble værende i åtte år før han la skoene på hylla. - Det krevde mye av meg, for United var klubben min, men det var nok det beste valget jeg kunne ha gjort. Etter hvert i karrieren ble han kjent for å være en potet, og spilte i en rekke ulike posisjoner. - En svakhet Fotballprofilen tror det var en stor ulempe for sjansene hans til å spille seg til fast United-plass, slik broren Gary klarte. - Det var en svakhet. På den måten klarte jeg aldri å spikre meg fast til én spesifikk posisjon. Men samtidig vil jeg påstå at jeg spilte såpass mange kamper fordi jeg kunne spille i flere ulike posisjoner. Sir Alex ga meg alltid beskjed om at jeg var verdifull fordi jeg var fleksibel, så jeg velger å se på det fra en positiv side. Nylig ble det kjent at Neville, som siden januar 2018 har vært landslagssjef for Englands kvinnelandslag i fotball, gir seg i jobben når kontrakten hans går ut i juli. Neville skulle lede England fram til og med EM-sluttspillet på hjemmebane neste år, men det mesterskapet er nå formelt utsatt til 2022 for å unngå kollisjon med OL-turneringen i Tokyo og mennenes utsatte EM-sluttspill. Tidligere i uken meldte Sky Sports at Englands fotballforbund (FA) ønsker kontinuitet i trenerrollen fram til VM i 2023, og at Neville ikke ville binde seg så lenge. Nylig bekreftet FA på sitt nettsted at han slutter når kontrakten løper ut, skriver NTB. Neville førte England til semifinale i VM-sluttspillet i fjor, men laget hans har tapt sju av 11 kamper siden kvartfinaleseieren mot Norge. Les også: Ekspertene spår: Dette blir sommerens villeste fotballoverganger (+)

