Opprykk for Brækhus: Oppgjøret mot McCaskill flyttet til hovedkamp

«The First Lady» fortsetter å skrive boksehistorie i USA.

Den opprinnelige hovedkampen mellom Julio Cesar Martinez og McWilliams Arroyo på stevnet i Oklahoma 15. august er nemlig avlyst som følge av at førstnevnte har blitt syk.

Det betyr opprykk for Cecilia Brækhus og Jessica McCaskill, som dermed vil bokse hovedkampen på stevnet som vil bli gjennomført utendørs i Tulsa - uten tilskuere.

Det bekrefter både DAZN og Matchroom Boxing natt til torsdag, norsk tid:

Brækhus ble historisk i 2018 da hun som første kvinnelige bokser fikk bokse på hovedkanalen til HBO.

Nå skriver bergenseren historie i USA igjen, for ingen kvinnelig proffbokser har noensinne bokset hovedkamp på DAZN tidligere.

- Det er helt fantastisk. Det har vært god kok her borte, sier Brækhus til Nettavisen like etter at nyheten er blitt kjent.

Hun legger til at det natt til torsdag tok helt av.

- Det blir et veldig trykk fremover, men jeg er bare kjempeglad og stolt. Ikke bare for meg selv, men hele teamet som har jobbet utrettelig siden januar. Det har vært usikkert og en tøff periode, men vi har ikke sluttet å jobbe én eneste dag.

Koket Brækhus sikter til handler om det hun omtaler som en «miniturnering» med henne, McCaskill, Katie Taylor og Delfine Persoon.

38-åringen har lenge blitt koblet til en storkamp mot nettopp Taylor, og skal vi tro den mektige promotoren Eddie Hearn begynner brikkene å falle på plass.

- Vinneren i Tulsa vil møte vinneren av omkampen mellom Katie Taylor og Delfine Persoon, sier han ifølge Boxingscene.com.