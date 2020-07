Opprykkshåpet lever for Johansens Fulham

Stefan Johansens Fulham vant 5-3 mot Sheffield Wednesday lørdag. Dermed lever fortsatt håpet om direkte opprykk til Premier League når én serierunde gjenstår.

Johansen spilte nesten hele den viktige kampen mot Sheffield Wednesday. Fulham måtte vinne for å fortsatt ha heng på den siste direkte opprykksplassen i den engelske mesterskapsserien.

Det klarte de. Kantspilleren Neeskens Kebano ga vertene en pangstart da han satte ballen i nettmaskene etter drøye ti minutter. Ligaens toppscorer Aleksandar Mitrovic økte først til 2-0, før samme mann la på til 3-0 på et straffe like før pause.

Atdhe Nuhiu reduserte for gjestene like etter hvilen, før Fulhams Kebano satte inn 4-1 kvarteret før slutt. To kjappe Wednesday-mål sørget for spenning i sluttminuttene, men Bobby Reid feide all tvil til side da han fastsatte sluttresultatet til 5-3 på overtid.

Fulhams sjanse til å kapre den siste direkte opprykksplassen ligger i at de selv gjør jobben mot Wigan, mens West Bromwich Albion må tape og Brentford avgi poeng i sine kamper.

Samtlige kamper i den siste runden av den engelske mesterskapsserien går av stabelen førstkommende onsdag.

