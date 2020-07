Opprykksrival West Bromwich tapte - Leeds er tilbake i Premier League

Suksesstrener Marcelo Bielsa har ført den tradisjonsrike klubben tilbake til øverste nivå for første gang siden 2004.

HUDDERSFIELD - WEST BROMWICH 2-1:

Fredagens Championship-kamp mellom Huddersfield og West Bromwich hadde stor betydning på mange måter.

Bortelaget kjemper for opprykk til Premier League, mens et mulig nedrykk til League One fortsatt truer for vertene. Men ikke minst fulgte mange Leeds-supportere i Norge og verden for øvrig spent med.

Alt annet enn en seier til West Bromwich ville nemlig sikre tabelltoppende Leeds United Premier League-status for første gang på over 16 år.

HÅNDSREKNING: Leeds og suksesstrener Marcelo Bielsa fikk en håndsrekning av Huddersfield og kollegaen Danny Cowley. Nå skal den tradisjonrike Yorkshire-klubben endelig spille på øverste nivå igjen. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos / NTB scanpix)

Tidlig baklengs



Oppgjøret i Huddersfield kunne nesten ikke begynt verre for den tidligere Premier League-manageren Slaven Bilić og hans West Brom-spillere.

Allerede etter fire minutter hadde Chris Willock enkelt sendt inn en svak retur fra WBA-keeper Sam Johnstone. Etter ti minutters spill hadde motiverte hjemmespillere sendt i vei tre nye skudd mot målet til «The Baggies».

Utligningen kom likevel mot slutten av førsteomgangen. 1-1 ble satt i garnet bak Jonas Lössl på en lignende måte etter et frispark og retur.

En klar forskjell var at hele tre WBA-spillere viste seg å være i offside da dødballen ble slått inn, inkludert målscorer Dara O'Shea som løp inn mot den bakre stolpen.

Danske Lössl slo unna frisparket som spratt like foran ham, men på returen var bortealgets irske forsvarsspiller først. O'Shea bukket inn utligningen i 43. spilleminutt, til store protester fra Huddersfield-spillerne, men uten innvendinger fra dommerne.

TVUNGET I KNE: Andy King og Huddersfield nedkjempet opprykksjagende West Bromwich og Matheus Pereira fredag kveld. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Ny nedtur



Det omstridte målet var i realiteten den første farligheten West Bromwich skapte i kampen, og må føles bittert å akseptere for de nedrykkstruede vertene.

Etter sidebyttet var det langt mellom målsjansene i begge ender, men det kunne virke som WBA satte inn en liten offensiv da kampen var de siste 15 ordinære spilleminuttene.

Det var derimot Huddersfield og den utleide Arsenal-angriperen Emile Smith Rowe som scoret da sjansen bød seg. Dermed kunne man juble høyt og hemningsløst flere steder i West Yorkshire.