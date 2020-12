Oppsiktsvekkende feil da Liverpool spilte uavgjort:  – Komikveld

Liverpool hadde store problemer mot den regjerende danske seriemesteren, men fikk med seg ett poeng i den siste kampen i gruppespillet.

Midtjylland - Liverpool 1-1

Se målene i høydepunktene over!

Liverpool leverte på ingen måte noen overbevisende bortekamp mot danske Midtjylland, men scoret etter bare 45 sekunder.

Målet var av det merkelige slaget da Mohamed Salah snappet opp et fryktelig tilbakespill, og snublet inn ledelsen for gjestene.

- Det er jo komikveld det målet der, kom det fra TV2s kommentator etter scoringen.

Vertene leverte en god kamp, og halvveis ut i den andre omgangen satt de inn 1-1 ved midtstopper Alexander Scholz, som også ble sluttresultatet.

- Midtjylland bydde opp til dans. Det var veldig gøy å følge de i dag, sier TV2s Simen Stamsø Møller etter kampen.

Liverpool tok ledelsen

Det tok ikke mer enn ett minutt før Liverpool hadde kommet seg foran i kampen mot danske Midtjylland.

Et horribelt tilbakespill ble snappet opp av Mohamed Salah, som satt fart mot målet. Egypteren så ut til å rote seg litt bort, men klarte til slutt å pirke ballen forbi Jesper Hansen.

– Det er komikveld det første minuttet her, kom det fra TV2

Liverpool fortsatte dominansen i den første halvdelen av omgangen, men Midtjylland klarte å produsere et par farligheter på den regjerende Premier League-mesteren.

Kvarteret før hvilen rullet Liverpool opp en strålende kontring, hvor Divock Origi fikk alle tiders mulighet. Belgieren brukte derimot et touch for lite, og banket til på direkten. Avslutningen trillet ut til side for målet til Hansen.

Vertene skulle få en stor sjanse like etterpå. Sory Kaba var høyest på et innlegg og fikk ballen forbi Kelleher, men på streken sto en meget god Fabinho og avverget situasjonen.

Midtjylland-straffe etter VAR

Etter pause ble Fabinho tatt av banen, og inn kom den unge stopperen Billy Koumetio. Midtjylland testet innbytteren umiddelbart da de satt fart fremover.

Brasilianske Evander prøvde seg fra distanse, og ballen suste i tverrliggeren bak en sjanseløs Kelleher.

Like etter måtte Liverpool ta ut greske Kostas Tsimikas etter at venstrebacken fikk seg en smell.

– Skademareritt ser ikke ut til å gi seg for Liverpool, kom det fra TV2s Petter Myhre.

Like etter skulle VAR-rommet i aksjon. Anders Dreyer kom alene med Liverpools sisteskanse, og chippet ballen over Kelleher og ble felt. Dommeren dømte først offside på Dreyer, men fikk til slutt beskjed om at avgjørelsen var feil og dømte straffe til danskene.

Midtstopper Alexander Scholz var sikker fra ellevemeteren og banket inn utligningen for Midtjylland.

Annullert scoring

Danskene fikk blod på tann og fortsatte å kjøre fremover. Drøyt ti minutter før slutt lå ballen i nettet etter at Sory Kaba fikk stå alene i boksen til Liverpool, og banket ballen i nettet.

Dommeren hadde derimot blåst av for offside, og annullerte scoringen.

Fem minutter før slutt var det gjestenes unge keeper som måtte i aksjon, og stoppet headingen til Erik Sviatchenko på mesterlig vis.

På overtid var det Liverpool sin tur til å få annullert en scoring, hvor Takumi Minamino satt ballen i mål, men ble avblåst for hands på Sadio Mané i forkant.

Det ble det siste som skjedde i Herning, og det endte dermed 1-1. Atalanta slo Ajax i den andre kampen i gruppespillet, og slår dermed følge med Liverpool inn i utslagsrundene.

