Oppsiktsvekkende Haaland-spådom fra ekspert på amerikansk TV: - Gullballen innenfor rekkevidde

Den tidligere Liverpool-profilen Steve Nicol spår enorm bragd av Erling Braut Haaland.

Den norske Dortmund-spissen hylles over hele verden etter at han scoret det første målet da Bundesliga var tilbake lørdag.

Blant dem som lar seg begeistre er Steve Nicol. Skotten som er både ligamester og europacupmester med Liverpool, jobber i dag som ekspert for amerikanske ESPN.

Etter lørdagens Bundesliga-kamper ble Nicol intervjuet av kanalen om den norske målscoreren.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

- Gullballen innenfor rekkevidde

Og det er liten tvil om at den tidligere Liverpool-stjernen har latt seg imponere av Braut Haaland.

- Han var fantastisk, sier Nicol om nordmannens prestasjon mot Schalke 04.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

Nå spår eksperten at 19-åringen en gang i fremtiden kan komme til å vinne Ballon d'Or (Gullballen) - prisen som deles ut hvert år til verdens beste fotballspiller.

- Ballon d'Or pleier som regel å dreie seg om mål og merkelig nok vil skjebnen ha det til at Erling Haaland også pleier å dreie seg om mål. Hvis han fortsetter å gjøre som han gjør, så er ikke Ballon d'Or utenfor rekkevidde i det hele tatt for ham, sier Nicol til egen kanal.

- Liker at han alltid har et smil på lur



Nicol forteller at han tror Haaland vil være blant de store spillerne i fotballen i mange år fremover.

- Hvis man ser tilbake i historien på de virkelig store spissene, så var de selvfølgelig veldig dyktige spillere og målscorere, men de hadde også en ydmykhet ved seg. Jeg synes det virker som Haaland også har det, forteller Nicol.

- Jeg liker også det at hver gang jeg ser ham så har han et smil på lur. Det virker nesten som at for ham så er han bare ute og spiller fotball med kompisene sine, forteller eksperten.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

ESPN: Steve Nicol har blant annet jobbet som manager i MLS etter at han la opp som fotballspiller. I dag jobber han som ekspert for amerikanske ESPN. Foto: Jamie Sabau (AFP)

Haaland har bare vært noen måneder i Dortmund, men allerede nå ryktes han til enda større klubber som eksempelvis Real Madrid.

Den tidligere Liverpool-stjernen er usikker på akkurat hvilken klubb Haaland etter hvert vil ende opp i, men er tydelig på en ting.

- Vi vet ikke hvilket lag som kommer til å regjere om 4-5 år, men uansett hvem det er så vil det være riktig klubb for Haaland, forteller Nicol.

- Med tanke på det han har vist frem til nå, så virker han å være «the real deal», sier eksperten.

Les også: Haaland hylles: - Finnes ingen vaksine mot ham

VERDENS BESTE: Ada Hegerberg ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller i 2018. Foto: (NTB Scanpix)

Hegerberg eneste nordiske vinner

Får Nicol rett i sine spådommer, vil Haaland bli den andre norske spilleren i historien som vinner Gullballen. Fra før av er Ada Hegerberg den eneste nordiske spilleren som har fått den ærefulle prisen.

Hegerberg ble i 2018 den første kvinnen i historien til å bli tildelt Gullballen.

På herresiden har ingen spillere fra de nordiske landene vunnet prisen.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har siden 2008 stukket av med samtlige gullballer, med unntak av i 2018 da Luka Modric vant.

Nå gjenstår det imidlertid å se hvem som vil knive om Gullballen i årene som kommer.